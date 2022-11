Seren Serengil Can Tanrıyar'ı fena ti'ye aldı! "Kanadı kırık kuş..."

Ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu’nun sahibi olduğu Maslak 1453 yerleşkesi içinde bulunan ve magazinci Can Tanrıyar'ın sahibi olduğu Uçankuş TV'nin binasına ikinci kez haciz memurları gitti. MedyaRadar’ın dün gündem olan haberine göre Tanrıyar'ın Ağaoğlu’na yaklaşık 2 yıldır kira ödemesi yapmadığı ortaya çıkmıştı.

SOSYAL MEDYADAN DALGA GEÇTİ

Can Tanrıyar ile bir dönem mahkemelik olan Seren Serengil’den ise dikkat çeken paylaşımlar geldi.

MedyaRadar’ın haberini “Can Tanrıyar, işadamı Metin Gündeş’i dolandırmaktan mahkemelik olmuştu. Her şeyine haciz gelen Tanrıyar’ı kirasını ödeyemediği için iş yerinden atmışlar” diyerek paylaşan Seren Serengil, devamında şu ifadeleri kullandı:

“Ah Can Tanrıyar nereden nerelere geldik bak. Ben oturduğum evde 15 yıldır oturuyorum. 2 odalı dediğin evim 5 oda bir salon. E bana yetiyor. Üstelik senin gibi kiramı ödeyemediğim için sokağa atılmıyorum. Yan villa boş dicem ama sanırım bizim sitede oturamazsın. Valla bir ay ödeme kapıya koyarlar. Ben 15 yıldır aynı evde oturuyorum :) Acarkent’te dubleksler 70 bin TL. Üst dubleksler 60 bin TL. Bütün evler 140 bin civarında… Sen karının oturduğu evle karıştırdın herhâlde… Sen benimle uğraşacağına borçlarını öde. Bütün alacaklıların bizim kanalı arıyor… Evlerin satıldı hala akıllanmadın… Bak Petek [Dinçöz] geri döndü. Kimse seni tınmıyor. Kız her yerde, ben zaten her yerdeyim. E sen neredesin”

Can Tanrıyar ile ilgili isim vermeden bir başka paylaşımda daha bulunan Seren Serengil, “Kanadı kırık kuş evden bile çıkamıyormuş. Benzin parası yokmuş o kadar” diye yazdı.

NE OLMUŞTU?

Can Tanrıyar, Seren Serengil ile ilgili hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

Davalık olan ifadelerine karşılık “Can Tanrıyar'ın Petek Dinçöz'ü kemerle dövdüğünü, şantaj yaptığını, annesinin kendisine bir gece kulübünde mesaj attığını iddia ettiği şeylerin belgelerini sundum. Çünkü söylediğim her şey doğruydu bunlar bir hakaret içermiyor” diyen Serengil, “Can Tanrıyar Petek Dinçöz'den sonra bana taktı. Kaç senedir zor kurtuldum. Belgeleri mahkemeye sunarak bunları gerçekte söylediğini belgelemiş oldum” ifadeleri ile gündem olmuştu.