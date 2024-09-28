Seren Serengil 'Cemaatleri ve tarikatları kapatacaklar' diyerek isyan etti! O yasaya tepki gösterdi

Her açıklaması ve her paylaşımı sosyal medyada gündem olan Seren Serengil bu defa sokak hayvanları yasasına gösterdiği tepki ile adından söz ettirdi.

Seren Serengil, 'İlk önce cemaatleri ve tarikatları kapatacaklar o zihniyet bitince biz de normale döneceğiz. Bakın biz Türk milletiyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nde cemaatlerin ve tarikatların oluşumu yasak. Şimdi kanunu uygulayın köpekleri toplatın diyenler niye tarikatları ve cemaatleri kapatmıyorlar? Bunlar hayvanları günah sayıyorlar, hayvan haramdır diyorlar. 20 yıldır böyle bir gürüh ortaya çıktı. Asıl bunların temizlenmesi lazım.' diyerek sert çıktı.

SOKAK HAYVANLARI DÜZENLEMESİ NEDİR?

30 Temmuz'da TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamada kabul edilerek Meclis'ten geçen ve yasalaşan 17 maddelik "160 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece kanun 2 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girmiş oldu.

Meclis'ten geçen yeni yasa, sokaktaki tüm köpeklerin toplanarak sahiplendirilinceye kadar barınaklarda bakılmasına hükmediyor.