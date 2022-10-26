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Seren Serengil'den itiraf! "Altıma yapmaya başladım"

26.10.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seren Serengil, konuk olduğu programda yaşadığı hastalık sürecini ve ölümden döndüğü anları anlattı. Seren Serengil, "Ameliyat olduğumdan beri kusuyorum af edersin bir süre sonra altıma yapmaya başladım. 1 yıl boyunca altıma ettim. Televizyona çıkıyorum, reklam arasında gidip istifra ediyorum. O kadar korkunç bir şey yaşadım ki sana anlatamam. 43 kilolara düştüm. En son karaciğerin siroza çeviriyor dediler. Çoklu organ yetersizliği." dedi.

Seren Serengil'den itiraf! "Altıma yapmaya başladım"

Seren Serengil, yaşadığı sağlık sorunları hakkında bilinmeyenleri açıkladı!

Haberler.com'un Youtube kanalına konuk olan Seren Serengil "Hastalığınız nasıl başladı?" sorusu üzerine şu cevabı verdi:

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"HORMONLAR BANA KİLO ALDIRDI"

"Ben kabul ediyorum çok büyük bir cehaletti. Ben mide ameliyatı olmuştum. O dönem metobolik sendromum vardı. Yani organlarımın 3-4 tanesinde sorun yaşıyordum. Karaciğer yağlanması, değerlerim çok kötü. Yüksek tansiyonum var. Beyin kanaması nedeniyle bir çocuk kaybım var. Kilo veremezsem de bu tansiyon hastalığı annemden geçme. Psikolojik durumum da normal değil. O dönem olmam gerekiyordu. O yerinde bir karardı. Olduktan sonra her şeyim normale döndü, gayet sağlıklıydım. Fakat sonrasında evlendim ve yaşım geçiyordu son bir kez çocuk sahibi olmak istedim. Çocuk sahibi olmak için hormon almaya başladım ve hormonlar bana kilo aldırdı. Her neyse düşük oldu, boşandım. Televizyona başlayacağım, oldum yine 78-80 kilo. Alkolüm ve sigaram yok ama kola ve tatlım var, o yüzden alıyorum kiloları.

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"1 YIL BOYUNCA ALTIMA YAPTIM"

İstanbul'da bir sürü doktora gittim beni ameliyat edin diye. Bu ameliyat bağırsak by-pass'ı. Bağırsağın bir bölümünü devre dışı bırakıyorlar. Benim bağırsağım 4 metre falan galiba. Bütün sistemim ne yaptılar bilmiyorum. Olduğumdan beri kusuyorum af edersin bir süre sonra altıma yapmaya başladım. 1 yıl boyunca altıma ettim.

"ÖLECEĞİMİ SÖYLEDİLER"

Televizyona çıkıyorum, reklam arasında gidip istifra ediyorum. O kadar korkunç bir şey yaşadım ki sana anlatamam. 43 kilolara düştüm. Evde beslenmeye başladım artık damarlarım kabul etmedi. En son karaciğerin siroza çeviriyor dediler. Çoklu organ yetersizliği. Ameliyata alınmazsam öleceğimi söylediler. Ben tabi çok korktum. Yürüyecek halim kalmamıştı. Ve beni geri dönüşüm ameliyatı yaptı.

"VASİYETİMİ BIRAKTIM"

Doktorum hayatımı kurtardı. Ameliyata girerken yüzde 30 şansla girdim. Herkes ağlıyordu. Ben veda ettim, vasiyet bıraktım. Köpeklerim için Mustafa'ya dedim" Sakın onları bırakma, 6 ay bu evden gitme. Çünkü onlar birden ben yokken çıkarsa, özellikle NoyNoy, benden başka kimseye alışık değil. Mahvolurlar. Yani böyle çok acayip bir süreç geçirdik"


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