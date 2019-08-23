Mynet Trend

Seren Serengil'den Mehmet Ali Erbil hayranlarını sevindiren video

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 23.08.2019 10:24 | Son Güncelleme

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle 235 gün yoğun bakımda kalmanın ardından tek başına yürüyemeyen Mehmet Ali Erbil'den sevindiren görüntü geldi. Seren Serengil o görüntüleri Instagram hesabından paylaştı.

Ünlü şarkıcı Seren Serengil'de Mehmet Ali Erbil'in yürüdüğü görüntüleri, "Yoğun bakım kapılarında ettiğimiz dualar kabul oldu. Allah ilk önce onu ailesine, sonra biz sevenlerine bağışladı.

Hayata dönmüştü ama boyundan aşağısı tutmuyordu, şu an yürüyebiliyor. 'Müjdeyi sen ver' dedi, veriyorum. Allah ona; uzun, sağlıklı bir ömür versin. Ondan bir ikinci yok. Bir daha da gelmez. Ne aile babası olarak, ne de showman olarak. Çünkü o Mehmet Ali Erbil. Maşallah" notuyla paylaştı.


Dünyanın en yaşlısı! 121. yaşını kutladı Dünyanın en yaşlısı! 121. yaşını kutladı
Yıllardır saklanan otopsi raporu ortaya çıktı! İnanılmaz detaylarYıllardır saklanan otopsi raporu ortaya çıktı! İnanılmaz detaylar
Ünlü oyuncuya hayranlarından duygulandıran hediyeÜnlü oyuncuya hayranlarından duygulandıran hediye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil seren serengil

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji uyardı! Pazar gününe dikkat

Meteoroloji uyardı! Pazar gününe dikkat

İki arkadaşın şakalaşması korkunç sonlandı!

İki arkadaşın şakalaşması korkunç sonlandı!

Hidayet Türkoğlu'ndan Beyaz TV'ye Rasim Ozan Kütahyalı tepkisi!

Hidayet Türkoğlu'ndan Beyaz TV'ye Rasim Ozan Kütahyalı tepkisi!

Ünlü isimlerden örnek kampanya! Destek yağdı

Ünlü isimlerden örnek kampanya! Destek yağdı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Yeni projesini duyurdu! 'Beni çekemeyen sanatçılar...'

Yeni projesini duyurdu! 'Beni çekemeyen sanatçılar...'

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Ben Fero'ya kucak dansı! Olay oldu

Ben Fero'ya kucak dansı! Olay oldu

Kalça kısmını yırttığı eteğiyle dans etti

Kalça kısmını yırttığı eteğiyle dans etti

Okuyucu Yorumları 1 yorum
İNSAN UZULMUYOR DEGIL
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Michael Jackson’ın yıllardır saklanan otopsi raporu ortaya çıktı

Yıllardır saklanan otopsi raporu ortaya çıktı! İnanılmaz detaylar

Hayranlarından Neslihan Atagül'ü duygulandıran doğum günü hediyesi

Ünlü oyuncuya hayranlarından duygulandıran hediye

Nusret çıraklık fotoğrafını paylaştı!

Nusret takipçilerini yıllar öncesine götürdü!

Şükran Ovalı ile Caner Erkin kavga mı etti? Yanıt geldi

Araları mı bozuk? 'Üzülerek söylüyorum ki...'

Adriana Lima'dan orman yangınları için çağrı

Orman yangınları için çağrı! 'Kimse bir önlem almıyor'

Ayberk Koçar aşkı buldu! Beğeni yağdı

Aliye'nin Arda'sı büyüdü de aşık oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.