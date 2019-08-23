Seren Serengil'den Mehmet Ali Erbil hayranlarını sevindiren video

Ünlü şarkıcı Seren Serengil'de Mehmet Ali Erbil'in yürüdüğü görüntüleri, "Yoğun bakım kapılarında ettiğimiz dualar kabul oldu. Allah ilk önce onu ailesine, sonra biz sevenlerine bağışladı.

Hayata dönmüştü ama boyundan aşağısı tutmuyordu, şu an yürüyebiliyor. 'Müjdeyi sen ver' dedi, veriyorum. Allah ona; uzun, sağlıklı bir ömür versin. Ondan bir ikinci yok. Bir daha da gelmez. Ne aile babası olarak, ne de showman olarak. Çünkü o Mehmet Ali Erbil. Maşallah" notuyla paylaştı.



