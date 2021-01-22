Seren Serengil'den olay Hadise yorumu! 'Makyajlı da makyajsız da çirkin suratı var'

Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Seren Serengil’in Hadise yorumu dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Magazin gündeminin değerlendirildiği Söylemezsem Olmaz programında iddialı açıklamalarıyla gündeme gelen Seren Serengil, Hadise için “çirkin” dedi.

Söylemezsem Olmaz’ın 21 Ocak Perşembe günü yayınlanan bölümünde Hadise gündeme geldi. Bir markanın reklam yüzü olan ünlü şarkıcı çekimleri “makyajsız” olarak gerçekleştirdi.

Seren Serengil, Hadise’nin makyajsız olduğuna inanmamasına karşın Hadise’nin çirkin olduğunu söyledi. Serengil: “Makyajlı da olsa makyajsız da olsa çirkin yani suratı. Güzel değil yani, şu fotoğraf güzel değil makyajlı da makyajsız da. Çok daha güzel fotoğrafları var, Allah aşkına güzel mi bu? Makyajsız da değil, ona rağmen güzel değil! Makyajlı da kabul etsek, makyajsız da kabul etsek ikisinde de kötü yani. Kaşları neredeyse burnuna yapışmış aşağıya doğru, çirkin çıkmış kız. Bu kadar da kötü değil heralde. Bu nedir böyle?” ifadelerine yer verdi.

