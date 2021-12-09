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Seren Serengil'den olay Reza Zarrab açıklaması: Altını da beraber kaçırdılar

09.12.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de tutuklanan ve itirafçı olduktan sonra tahliye edilen Reza Zarrab son haliyle gündemdeydi. Seren Serengil, Ebru Gündeş'in eski kocası Reza Zarrab hakkında olay sözler söyledi. Serengil'in sözlerini duyanlar "Ebru Gündeş bunu duymasın" dedi.

2016’da kara para aklama suçlamasıyla ABD’de tutuklanan ve 130 yıl hapis cezasına çarptırılan Reza Zarrab son haliyle gündeme gelmişti.

ABD'deki federal yetkililer, Zarrab’ın Miami’de sahte bir kimlik altında lüks bir yaşam sürmesine izin verirken Zarrab zaman zaman Türkiye gündeminde de yerini alıyor. Ebru Gündeş'in eski kocası olan Zarrab hakkında Söylemezsem Olmaz yorumcusu Seren Serengil bomba sözler söyledi.

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"EBRU GÜNDEŞ BİLEREK EVLENDİ"

Seren Serengil açıklamasında "Bu adam ne ki bu kadar Amerika arkasında? Kusura bakmayın bunun hayatındaki bütün kadınlar bunun kaçakçı olduğunu biliyordu. Altını da beraber kaçırdılar. Hepsi de bunun suçuna ortaklar" dedi.

Seren Serengil açıklamasının devamında "Ebru Gündeş de bilerek evlendi" yorumunda bulundu.

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Ebru Gündeş Seren Serengil
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