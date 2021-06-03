Seren Serengil'den Şeyma Subaşı'nın evliliğine olay yaratan yorum: "Buradaki aileler..."

Şeyma Subaşı, ünlü medya patronu Acun Ilıcalı'yla yaşadığı aşkla tanınmaya başladı. Bu dönemde yasak aşk yaşadığı için yerden yere vurulan Şeyma Subaşı, bir yandan da Instagram'da olağanüstü bir takipçi kitlesi edindi. Her paylaşımı olay yaratan Şeyma Subaşı, lüks hayatını, gittiği partileri ve festivalleri paylaştığı için çok eleştirildi. Acun Ilıcalı'dan boşanınca da zenginliğin ve büyük imkanların elinden gideceği düşünüldü. Ama tam tersi oldu. Elindeki imkanların bir kısmını kaybeden Şeyma Subaşı, yeni sevgilisi Mohammed Al Saloussi sayesinde daha büyük olanaklara kavuştu. Yaşamak istediği Miami'de süper lüks bir ev, özel jet bulamayınca kapatılan uçaklar ve İbiza'da saray yavrusu gibi bir yazlık elde eden Şeyma Subaşı, ne kaybettiyse fazlasıyla geri aldı. Üstelik, sevgilisiyle çok yakında dünyaevine girecek.

Saniye saniye paylaştı

Aslında, Şeyma Subaşı'nın yakında evleneceği biliniyordu. Çünkü ünlü isim hem Türkiye'ye geldiğinde katıldığı programda açıkladı hem de sevgilisine "Kocam" diye hitap etmeye başladı. Düğün hazırlıklarını da Instagram'dan paylaşıyordu. Ama resmi teklif dün akşam geldi. Özenle hazırlanmış bir sürprizle evlenme teklifi alan Şeyma Subaşı, bu anları saniye saniye paylaştı.