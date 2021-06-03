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Seren Serengil'den Şeyma Subaşı'nın evliliğine olay yaratan yorum: "Buradaki aileler..."

03.06.2021 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeyma Subaşı'nın sevgilisinden muhteşem bir evlilik teklifi alması magazin gündemine bomba gibi düştü. Magazin yorumcusu Seren Serengil, bu olayı da manidar bir şekilde ele aldı.

Seren Serengil'den Şeyma Subaşı'nın evliliğine olay yaratan yorum: "Buradaki aileler..."

Şeyma Subaşı, ünlü medya patronu Acun Ilıcalı'yla yaşadığı aşkla tanınmaya başladı. Bu dönemde yasak aşk yaşadığı için yerden yere vurulan Şeyma Subaşı, bir yandan da Instagram'da olağanüstü bir takipçi kitlesi edindi. Her paylaşımı olay yaratan Şeyma Subaşı, lüks hayatını, gittiği partileri ve festivalleri paylaştığı için çok eleştirildi. Acun Ilıcalı'dan boşanınca da zenginliğin ve büyük imkanların elinden gideceği düşünüldü. Ama tam tersi oldu. Elindeki imkanların bir kısmını kaybeden Şeyma Subaşı, yeni sevgilisi Mohammed Al Saloussi sayesinde daha büyük olanaklara kavuştu. Yaşamak istediği Miami'de süper lüks bir ev, özel jet bulamayınca kapatılan uçaklar ve İbiza'da saray yavrusu gibi bir yazlık elde eden Şeyma Subaşı, ne kaybettiyse fazlasıyla geri aldı. Üstelik, sevgilisiyle çok yakında dünyaevine girecek.

Saniye saniye paylaştı

Şeyma Subaşı

Aslında, Şeyma Subaşı'nın yakında evleneceği biliniyordu. Çünkü ünlü isim hem Türkiye'ye geldiğinde katıldığı programda açıkladı hem de sevgilisine "Kocam" diye hitap etmeye başladı. Düğün hazırlıklarını da Instagram'dan paylaşıyordu. Ama resmi teklif dün akşam geldi. Özenle hazırlanmış bir sürprizle evlenme teklifi alan Şeyma Subaşı, bu anları saniye saniye paylaştı.

"Şimdi Mısır düşünsün"

Seren Serengil yorum

Şeyma Subaşı'nın evlilik teklifi alması magazin gündemini ve sosyal medyayı fena salladı. Dün geceden beri konuşulan konu hakkında, Şeyma Subaşı'nın ezeli düşmanı ve magazin yorumcusu Seren Serengil'in de söyleyecekleri vardı: "Bu sefer de Mısır düşünsün. Neyse ki, buradaki aileler emniyette artık..."


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Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil Şeyma Subaşı
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