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Seren Serengil eşine 'jigolo' diyen kişiyi affetmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 14:23 | Son Güncelleme

Son haftalarda Yaşar İpek'ten ayrılacağı iddia edilen Seren Serengil, dün sosyal medya hesabından Asayiş Şube Müdürlüğü'nde çekilmiş bir fotoğraf paylaşmıştı. Tartışma yaratan bu fotoğraf sonrası Seren Serengil, suskunluğunu bozdu.

Seren Serengil eşine 'jigolo' diyen kişiyi affetmedi

Sosyal medya kullanıcıları Seren Serengil'in Asayiş Şube Müdürlüğü'nde çekilmiş bu fotoğrafı "Yolun sonu" notuyla sosyal medya hesabından paylaşması sonrası, "Yaşar İpek'i mi şikayet ediyor?" diye çeşitli yorumlarda bulunmuştu.

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Snob Magazin'e özel açıklamalar yapan Serengil, "Anneme ve babama hakaret eden, benim namusuma dil uzatan, kocama jigolo diyen bir hesap vardı. Onlar aile içinden birileri çıktı. Onun için emniyete çağırdılar. Ben de onlardan şikayetçi oldum" ifadelerini kullandı.

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Seren Serengil mahkeme yaşar ipek

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