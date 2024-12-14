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  4. Seren Serengil gece yarısı peş peşe yayınladı! 'Cübbeli Ahmet Hoca'nın korumaları beni öldürmeye çalıştı!' 'Tarikatlara ve cemaatlere karşı olduğum için...'

Seren Serengil gece yarısı peş peşe yayınladı! 'Cübbeli Ahmet Hoca'nın korumaları beni öldürmeye çalıştı!' 'Tarikatlara ve cemaatlere karşı olduğum için...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.12.2024 07:34
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Son dönemde toplumsal olaylara gösterdiği tepkiler ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı ve sunucu Seren Serengil bu defa bambaşka bir olayla gündeme geldi. Serengil, arabasından inip evine gitmek isterken bir arabanın üzerine kırdığını ve bu arabanın Cübbeli Ahmet Hoca'ya ait olduğunu iddia etti.

Seren Serengil gece yarısı peş peşe yayınladı! 'Cübbeli Ahmet Hoca'nın korumaları beni öldürmeye çalıştı!' 'Tarikatlara ve cemaatlere karşı olduğum için...'

Son dönemde toplumsal olaylara karşı duruşu ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Seren Serengil önümüzdeki genel seçimde milletvekili adayı olacağını açıklamıştı.

Seren Serengil bu defa bambaşka bir olay ile gündeme geldi. Ekim ayında İstanbul Acarkent’te köpekleri zehirlenen Seren Serengil, İsmailağa Cemaati'nden Cübbeli Ahmet’ten şikayetçi olmuştu.

''CÜBBELİ AHMET HOCA'NIN KORUMALARI...''

Şikayetin üzerine polis olay yerine giderek incelemelerde bulunmuştu. Olayın gerçek olmadığı ortaya çıkmıştı. Ancak bu gece yarısı Seren Serengil peş peşe paylaşımlarda bulundu ve 'Cübbeli Ahmet Hoca'nın korumaları beni öldürmeye çalıştı' ifadelerini kullandı.

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Evinin önünde arabasından indikten sonra bir arabanın üzerine kırdığını ve çok hızlı geldiğini söyleyen Seren Serengil bu arabanın Cübbeli Ahmet Hoca'ya ait olduğunu iddia etti.

CÜLBBELİ

Serengil, emniyete gidip şikayetçi oldu ve 'Tarikatlara ve cemaatlere karşı olduğum için, köpekleri de bunlar toplattı için bunlar bana düşmanlar.' ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Cübbeli Ahmet Hoca Seren Serengil cübbeli ahmet
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