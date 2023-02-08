MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seren Serengil Hatay'da annesini kaybeden sevgilisinin o anlarını paylaştı! 'Anneciğine saracak kefeni zor buldu! Naaşı morgta değil...'

Seren Serengil Hatay'da annesini kaybeden sevgilisinin o anlarını paylaştı! 'Anneciğine saracak kefeni zor buldu! Naaşı morgta değil...'

08.02.2023 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'nın Hatay'da yaşayan ailesi meydana gelen depremde enkazdan çıkarıldı. Tohma'nın annesi iç kanama sebebiyle hayatını kaybetti. Hatay'a giden Mustafa Rahman Tohma'ya dair bilgileri paylaşan Serengil "Maalesef naaşı morgta değil yüzlercesi gibi dışarıda duruyor" dedi.

Seren Serengil Hatay'da annesini kaybeden sevgilisinin o anlarını paylaştı! 'Anneciğine saracak kefeni zor buldu! Naaşı morgta değil...'

Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremle sallandı.

Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'nın Hatay'da yaşayan ailesi de depremde enkaz altındaydı. Gözyaşları içinde yardım çağrısında bulunan Tohma ailesini enkazdan çıkardı ama annesini kurtaramadı.

Tohma annesinin cenazesini almak için gittiği Hatay'da iken Seren Serengil yaşananları şu sözlerle paylaştı:

Çileden çıktı! Telefon operatörlerine seslendi Çileden çıktı! Telefon operatörlerine seslendi

"Hatay'da taş üstünde taş kalmadı, kurtarılmayı bekleyen binlerce insan var. Bir de enkazın altında saatlerce bekleyip buna daha fazla dayanamayıp hayata gözlerini yumanlar var. Onlardan birisi de Tohmamın melek annesiydi hepsinin mekanı cennet olsun. Üstüne kolon düşmüş kafasını çarpmış 8 saat boyunca bekledi iyiyim ayağım ağrıyor dedi ama daha fazla dayanmadı iç kanamadan gitti. Yine gülümseyerek... Nasıl tarifsiz bir acı anlatamam.

uuuu

"KEFENİ ZOR BULDU"

Babası şükür hayatta ama o da zor yürüyor bir dakika bile yanından ayırmadığı 35 yıllık hayat arkadaşını kaybettiği için sürekli ağlıyor. Bu sabah anne defnedilip İstanbul'a yola çıkılacak. Maalesef naaşı morgta değil yüzlercesi gibi dışarıda duruyor anneciğine saracak kefeni zor buldu Tohma. Duasını okuyacak hoca yok mezarını kazacak kürek yok... Geceyi can dostumuz ile birlikte şehrin hemen dışında bir parke mağazasında naylonun üstünde yerde yatarak geçiriyorlar sabah annesini defnedip babasını alıp buraya gelecekler. Yaşadıkları şehri evlerini topraklarını anılarını kaybettiklerini geride bırakarak..."
image (24)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Murat Kurum'un o sözlerine tepki! "Kendinize gelin"Bakan Murat Kurum'un o sözlerine tepki! "Kendinize gelin"
"Hatay'da yayınlanamaz görüntüler var" deyip isyan etti! "Acilen ulusal seferberlik...""Hatay'da yayınlanamaz görüntüler var" deyip isyan etti! "Acilen ulusal seferberlik..."
Enkaz altında! "Orada hiç kimse yok"Enkaz altında! "Orada hiç kimse yok"
Anahtar Kelimeler:
Hatay Seren Serengil sevgilisi ele tohma mustafa rahman aktan

En Çok Okunan Haberler

Hatay'da olan Oğuzhan Uğur "Çok zoruma gidiyor" diyerek isyan etti: "Başımı belaya sokmak istemiyorum"

Hatay'da olan Oğuzhan Uğur "Çok zoruma gidiyor" diyerek isyan etti: "Başımı belaya sokmak istemiyorum"

Yıkılan bina sayısını ve acı tabloyu duyurdu! '%3'üne ulaştık'

Yıkılan bina sayısını ve acı tabloyu duyurdu! '%3'üne ulaştık'

Gaziantep’te tepki çeken görüntü! ‘Ekmek kaç para?’ sorusuna ‘14 TL’ diye yanıt aldı

Gaziantep’te tepki çeken görüntü! ‘Ekmek kaç para?’ sorusuna ‘14 TL’ diye yanıt aldı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar

İki yıl önce pilot il seçildi, iki dakikada yerle bir oldu

İki yıl önce pilot il seçildi, iki dakikada yerle bir oldu

Otomobil satışlarında 'deprem' detayı! İlanlar dikkat çekti

Otomobil satışlarında 'deprem' detayı! İlanlar dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.