Seren Serengil Hatay'da annesini kaybeden sevgilisinin o anlarını paylaştı! 'Anneciğine saracak kefeni zor buldu! Naaşı morgta değil...'

Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremle sallandı.

Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'nın Hatay'da yaşayan ailesi de depremde enkaz altındaydı. Gözyaşları içinde yardım çağrısında bulunan Tohma ailesini enkazdan çıkardı ama annesini kurtaramadı.

Tohma annesinin cenazesini almak için gittiği Hatay'da iken Seren Serengil yaşananları şu sözlerle paylaştı:

"Hatay'da taş üstünde taş kalmadı, kurtarılmayı bekleyen binlerce insan var. Bir de enkazın altında saatlerce bekleyip buna daha fazla dayanamayıp hayata gözlerini yumanlar var. Onlardan birisi de Tohmamın melek annesiydi hepsinin mekanı cennet olsun. Üstüne kolon düşmüş kafasını çarpmış 8 saat boyunca bekledi iyiyim ayağım ağrıyor dedi ama daha fazla dayanmadı iç kanamadan gitti. Yine gülümseyerek... Nasıl tarifsiz bir acı anlatamam.

"KEFENİ ZOR BULDU"

Babası şükür hayatta ama o da zor yürüyor bir dakika bile yanından ayırmadığı 35 yıllık hayat arkadaşını kaybettiği için sürekli ağlıyor. Bu sabah anne defnedilip İstanbul'a yola çıkılacak. Maalesef naaşı morgta değil yüzlercesi gibi dışarıda duruyor anneciğine saracak kefeni zor buldu Tohma. Duasını okuyacak hoca yok mezarını kazacak kürek yok... Geceyi can dostumuz ile birlikte şehrin hemen dışında bir parke mağazasında naylonun üstünde yerde yatarak geçiriyorlar sabah annesini defnedip babasını alıp buraya gelecekler. Yaşadıkları şehri evlerini topraklarını anılarını kaybettiklerini geride bırakarak..."



