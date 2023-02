Seren Serengil 'İkinci babam' dediği İzzet Aral'ın mezarını paylaştı! ''Boşluğunda kayboldum''

Seren Serengil, ikinci babam dediği menajeri İzzet Aral'ı kaybettiğini sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım ile duyurmuştu. Serengil acı haberi, “Canımın içi, hayatım, neşe kaynağım, ikinci babam, 24 yıllık menajerim İzzet Aral’ı kaybettik” sözleri ile paylaşmıştı. Ünlü isim, İzzet Aral'ın mezarını paylaşarak duygusal sözlerle veda etti...

Seren Serengil, 24 yıllık menajeri İzzet Aral'ın gidişinin ardından ''Senin arkandan kimse senin boşluğunu dolduramaz derdin. Peki senin boşluğun ne olacak? 24 saat geçmedi. Boşluğunda kayboldum.'' sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Serengil, İzzet Aral'ın mezarını paylaşarak şu sözleri not düştü:

''Sana eksikliğini duyduğum baba sevgisini bana 25 yıl yaşattığın için her derdimi cefamı çektiğin için kan bağının değil mutlak sevginin can bağının anlamını bana öğrettiğin için.. Beni her şartta bırakmadığın sarıp sarmaladığın için 25 yıllık yolculuğumuz da birgün bile beni kırmadığın için sana teşekkür ederim.. Hakkım sana helal olsun.. Mekanın cennet olsun.. Seni çok seviyorum.''