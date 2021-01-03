Seren Serengil'in annesinden bomba açıklama! 'Gitmiş bir daha ameliyat olmuş'

4 yıl önce hayalindeki kiloya kavuşmak için mide küçültme ameliyatı olup kilo veren Seren Serengil 46 kiloya kadar düştü. 'Ameliyat olmazsam yaza çıkamayabilirim' diyen Seren Serengil'in hastalığının Dumping Sendromu olduğu ortaya çıktı.

Sağlık sorunlarıyla gündemde olan Serengil annesi Nevin Serengil'in kanlı bıçaklı olduğu Gülben Ergen'in albümünü beğenmesiyle çileden çıkmıştı. Bu haberlerle gündemde olan Serengil'in annesi Gönül Yazar'a verdiği yanıtla dikkat çekti.

Gönül Yazar Nevin Serengil'e sosyal medyada "Sevgili Nevin yılın ilk günü sağlık mutluluk dilerim. Seren’i çok severim bilirsin. Bana iyi haberini verin ki rahat edeyim. Dün onu izledim telefon açıyor mesaj atıyorum ulaşamıyorum sen söyleyiver üzülmeyim yeni yılınız kutlu olsun" yazdı.

Anne Serengil ise kızının sağlığıyla ilgili şu yanıtı verdi: "Canım Gönülüm; biliyorsun mide ameliyatı olmuştu gitmiş bir daha ameliyat olmuş. Sürekli kilo veriyor bu da tehlikeli. Su içmesi vitamin alması gerekiyor, hiç laf dinlemiyor. Ben çok üzülüyorum ama hiçbir şey yapamıyorum."



