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Seren Serengil’in düşük yapmasının ardından Yaşar İpek’ten ilk açıklama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 10:49 | Son Güncelleme

Boşanmaya karar veren ve bu süreçte sert kavgalar eden Seren Serengil ve Yaşar İpek çifti Serengil'in düşük yapmasıyla bebeklerini kaybetmişti. Yaşar İpek, Serengil'e "Seni bana oynadığın bu oyunla beraber Allah'a havale ediyorum." sözleri ile seslendi...

Seren Serengil’in düşük yapmasının ardından Yaşar İpek’ten ilk açıklama!

2018’de dünyaevine giren Seren Serengil ve Yaşar İpek çifti tüp bebek yöntemi ile çocuk sahibi olmaya çalışıyordu. Boşanma kararı alan ikili, son günlerde art arda açıklamalarda bulunarak magazin gündemine gelmişti. Önceki akşam tansiyonu yükselerek hastaneye kaldırılan Seren Serengil, bu sabah 6 haftalık bebeğini kaybetti.

YAŞAR İPEK'TEN AÇIKLAMA

Çok üzgün olduğu öğrenilen Serengil’in eşi ve çocuğunun babası Yaşar İpek, bebeğin düşmesinden sonra bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Evet arkadaşlar bu yaşanan olaya çok üzgünüm, ben de çok mutsuzum. Her ne kadar oluşum süreci(mitokondri) benim onay vermediğim şekilde olsa da! Seren’in bana bayram öncesi açmış olduğu anlaşmalı boşanma davasını kabul etmedim. Nedeni; benim çocuktan feragat etmemi istemesi ve benim bunu kabul etmemem. Evet, Seren’den beni kandırdığı için vazgeçtim. Çünkü beni böylesi hassas bir olayda kandırdı. İstemediğim şekilde hamilelik sürecini başlattı. Ama doğacak çocuğumdan vazgeçmedim.

"SEREN BU ÇOCUĞU GERÇEKTEN DOĞURMAK İSTEDİ Mİ?"

Peki şimdi soruyorum size; Seren gerçekten bu çocuğu doğurmak istedi mi? Gerçekten doğurmak isteseydi 7:24 sosyal medyada yaşayıp bu kadar sıkıntılı bir sürecin 24 saat yayınını yapar mıydı? Böylesine zorlu bir hamilelik sürecine başlayıp, bir insan daha bebek 10 günlükken Yunanistan tatiline gider mi? Oradan dönüp reklam çekimine gider mi? Çevremizde, akrabalarımızda, yakınlarımızda da görüyoruz hafif düşme riski olan insanlar gerçekten en az 3 ay evde yataktan kalkmıyor. Seren ise en son hastaneye Arnavutköy’deki balıkçıdan gitti. Normal sağlıklı insanlar bile en yakınlarına dahil 3-4 ay önce olmadan haber vermiyorken, peki ya senin yaptığın neydi Seren?

"NEDEN TELEFONLARINI KAPATIP 3- 4 AY UZAKLAŞMADIN?"

Ben zaten şiddet uygulayan kötü bir adamım sen de amacına ulaşıp hamile kalmışsın, neden telefonlarını kapatıp 3-4 ay uzaklaşmadın herkesten her şeyden? Bu çocuğu sonuna kadar istiyor muydun yoksa amacın yine farklı mıydı Seren? Seni burada bağlayan bir işin yok. İş var güç var nasıl gideyim diyemezsin. Şükürler olsun buradan 3-4 ay uzaklaşıp telefonunu kapatıp bebeğini sağlıklı bir şekilde gelişim sürecine getirebilecek kadar imkanların da var. Ama sen bebeğini değil sosyal medyayı seçtin. Hadi şimdi yine linç ettir beni… Allah yukarıda, her şeyi görüyor. Seni bana oynadığın bu oyunla beraber Allah’a havale ediyorum Seren…"

Yaşar İpek'in 'Soyuma başka soy karışacak' suçlaması yaptığı eşi Seren Serengil'den kötü haberYaşar İpek'in 'Soyuma başka soy karışacak' suçlaması yaptığı eşi Seren Serengil'den kötü haber
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