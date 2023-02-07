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Seren Serengil'in Hataylı sevgilisi deprem sonrası ağlayarak yardım istemişti! Annesinden kötü haber geldi

06.02.2023 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seren Serengil'in erkek arkadaşı Mustafa Tohma Hatay için yardım istedi. Ağlayarak bir paylaşım yapan Hataylı Tohma depremin ardından ailesinin enkazda olduğunu söylemişti. Saatler sonra Tohma'nın ailesinden acı haber geldi. Seren Serengil'in sevgilisi annesini depremde kaybetti.

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş depremi sonrası paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Volkan Demirel'den sonra Seren Serengil'in erkek arkadaşı Mustafa Tohma da ağlayarak bir paylaşım yaptı.

Hataylı olan Tohma depremin ardından yaptığı paylaşımda ailesi ve yakınları için yardım istedi.

Ekran Alıntısı

Mustafa Tohma "Acilen Hatay'a yardım ve destek istiyoruz ailelerimiz içeride sıkıştı. Destek istiyoruz lütfen. Ailelerimiz içeride sıkıştı çıkamıyorlar" dedi.

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Mustafa Tohma depremin ikinci gününde acı haberi verdi. Annesini paylaşan Tohma "Canım ANNEM hakkım sana sonuna kadar helal olsun güzel uyu…" dedi.

Ekran Alıntısı

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