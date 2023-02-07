Seren Serengil'in Hataylı sevgilisi deprem sonrası ağlayarak yardım istemişti! Annesinden kötü haber geldi

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş depremi sonrası paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Volkan Demirel'den sonra Seren Serengil'in erkek arkadaşı Mustafa Tohma da ağlayarak bir paylaşım yaptı.

Hataylı olan Tohma depremin ardından yaptığı paylaşımda ailesi ve yakınları için yardım istedi.

Mustafa Tohma "Acilen Hatay'a yardım ve destek istiyoruz ailelerimiz içeride sıkıştı. Destek istiyoruz lütfen. Ailelerimiz içeride sıkıştı çıkamıyorlar" dedi.

Mustafa Tohma depremin ikinci gününde acı haberi verdi. Annesini paylaşan Tohma "Canım ANNEM hakkım sana sonuna kadar helal olsun güzel uyu…" dedi.





