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  4. Seren Serengil'in oy açıklamasına Sinan Akçıl'dan olay yanıt! Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu?

Seren Serengil'in oy açıklamasına Sinan Akçıl'dan olay yanıt! Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
31.03.2024 07:31
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Sosyal medyada yaptığı paylaşımda yerel seçimlerde kime oy vereceğini açıklayan Seren Serengil, CHP'nin İstanbul adayı ve mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafını paylaştı. O açıklamayı gören Sinan Akçıl ise yorumuyla dikkat çekti.

Seren Serengil'in oy açıklamasına Sinan Akçıl'dan olay yanıt! Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu?

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Seren Serengil, 31 Mart seçimlerinde oyunu Ekrem İmamoğlu'na vereceğini açıkladı.

Seren Serengil açıklamasında ""İstanbul'da doğdum, büyüdüm ve oyumu Ekrem İmamoğlu'na veriyorum. Karakterli olduğum için, yurdumu sevdiğim için ve hayvanları sevdiğim için onlara son senelerde yapılan zulmü savunanlara oyumu vermeyeceğim" dedi.

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Bu açıklamayı gören Sinan Akçıl ise yorumuyla dikkat çekti. Murat Kurum'u destekleyen Sinan Akçıl Seren Serengil'in görüntüsünü diline doladı.

Akçıl "Yazık ya bu kızcağıza, gerçi tanıyamadım filtreden ama o galiba diye düşünüyorum" diyerek gündem oldu.


Yerel Seçim 2024


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