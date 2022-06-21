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Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma gelen hesabı görünce şoke oldu

21.06.2022 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Mustafa Tohma ile en özelini anlatan Seren Serengil herkesi şaşırtmıştı. "Tohma ile cinsel anlamda bir ilişkimiz yok ama bağlılık var" diyen Seren Serengil ve sevgilisi geçtiğimiz günlerde Boğaz'da yemek yedi. Mustafa Tohma gelen hesabı görünce sosyal medyadan isyan etti.

Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma gelen hesabı görünce şoke oldu

Yorumculuk yaptığı programdaki sert yorumlarıyla gündeme sık sık gelen Seren Serengil geçtiğimiz günlerde özel hayatıyla da adından söz ettirmişti. "Gerçekten Tohma ile cinsel anlamda bir ilişkimiz yok ama bağlılık var. Benim bir psikoloğa da gitmem gerekiyor. Çocuk düşürmem ve bu hastalık bende büyük travmalar yarattı" diyen Seren Serengil'in sevgilisi sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma, ünlü şarkıcı ve bir arkadaşlarıyla Boğaz’daki ünlü bir balıkçıya gitti. Gece sonunda gelen 3 bin 340 TL’lik hesabı görünce ise şoke oldu.

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Mustafa Tohma, isyanını sosyal medyadan "Haftanın beş günü dışarıda yerim ama bu nedir ya! Sadece meze" diyerek dile getirdi.

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Tohma, "İlk defa yapıyorum" diyerek gelen adisyonu paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil
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