MAGAZİN

Seren Serengil nişan davetiyesini paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.04.2018 23:49 | Son Güncelleme

29 Nisan'da sevgilisi Yaşar İpek ile nişanlanacak olan Seren Serengil, davetiyesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Seren Serengil nişan davetiyesini paylaştı

Bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren Seren Serengil ile Yaşar İpek sürpriz bir kararla evlenmeye karar vermişti.Yaşar İpek, Kıbrıs'ta çıktığı sahnede Seren Serengil'e herkesin önünde evlilik teklifinde bulunmuştu.

NİŞAN DAVETİYESİNİ INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI
Seren Serengil ,29 Nisan'da gerçekleşecek nişan töreni için davetiyesini Instagram hesabından paylaştı.

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Avuç içine İngilizce 'Evet dedim' yazan Serengil, paylaşımına 'Çok heyecanlanıyorum. Bu da nişan davetiyemiz. (Güneş gözlükleriniz ve Stan Smith(ayakkabı modeli)'lerinizi unutmayın, topuklar çimenlere gömülmesin' notunu ekledi.

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Seren Serengil yaşar ipek

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