Seren Serengil nişan davetiyesini paylaştı

Bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren Seren Serengil ile Yaşar İpek sürpriz bir kararla evlenmeye karar vermişti.Yaşar İpek, Kıbrıs'ta çıktığı sahnede Seren Serengil'e herkesin önünde evlilik teklifinde bulunmuştu.

NİŞAN DAVETİYESİNİ INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI

Seren Serengil ,29 Nisan'da gerçekleşecek nişan töreni için davetiyesini Instagram hesabından paylaştı.

Avuç içine İngilizce 'Evet dedim' yazan Serengil, paylaşımına 'Çok heyecanlanıyorum. Bu da nişan davetiyemiz. (Güneş gözlükleriniz ve Stan Smith(ayakkabı modeli)'lerinizi unutmayın, topuklar çimenlere gömülmesin' notunu ekledi.