MAGAZİN

Seren Serengil 'şov yapıyor' eleştirilerine böyle cevap verdi!

MAGAZİN HABERLERİ | 30.01.2018 21:26 | Son Güncelleme

Şarkıcı Seren Serengil, 'şov yapıyor' eleştirilerine dökülen saç diplerini göstererek cevap verdi.

Seren Serengil 'şov yapıyor' eleştirilerine böyle cevap verdi!

Tedbir kararına rağmen Gülben Ergen hakkında konuşmaya devam ettiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapsine karar verilen Seren Serengil, Aile Mahkemesi hakimi tarafından gerekçeli karar henüz yazılmadığı için cezaevine giremedi.

Ünlü şarkıcı, son günlerde yaşadıkları için 'şov' diyenlere canlı yayında cevap verdi. Star TV'de yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' programında yorumculuk yapan 42 yaşındaki Serengil, saç diplerini gösterip stres ve üzüntüden neler çektiğini vurguladı.

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Seren Serengil >>Gülben Ergen

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Şarkıcıyı ne şarkıcı ve sanatçı kendini gündemde tutmak için herşey yapabilecek bir tip.
Insanların mahremıyetıne gırmek onları afişe etmekmı sanatcılık Allaha ınanlar bılırkı allah dedıkodu yapanı ınsanların ayıbını yayanlar için bır hükmü var eger bu magazıncıler allaha ınanıyorsa bı öğensınler Allahın hükmünü resmen günahkarlar
12 ay kaynak takarsan kelde kalırsın dikkat.
Vah Vah
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