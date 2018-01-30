Seren Serengil 'şov yapıyor' eleştirilerine böyle cevap verdi!

Tedbir kararına rağmen Gülben Ergen hakkında konuşmaya devam ettiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapsine karar verilen Seren Serengil, Aile Mahkemesi hakimi tarafından gerekçeli karar henüz yazılmadığı için cezaevine giremedi.

Ünlü şarkıcı, son günlerde yaşadıkları için 'şov' diyenlere canlı yayında cevap verdi. Star TV'de yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' programında yorumculuk yapan 42 yaşındaki Serengil, saç diplerini gösterip stres ve üzüntüden neler çektiğini vurguladı.

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?

