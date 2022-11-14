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Seren Serengil teröristin fotoğrafını paylaşarak isyan etti!

14.11.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim'i kana bulayan terörist Ahlam Albashir PKK tarafından özel olarak yetiştirildiğini itiraf etti. Suriye uyruklu Ahlam Albashir'in fotoğrafını paylaşan Seren Serengil sosyal medyadan isyan etti. İşte Seren Serengil'in o paylaşımı...

Seren Serengil teröristin fotoğrafını paylaşarak isyan etti!

Suriye uyruklu Ahlam Albashir Taksim'i kana buladı, 6 vatandaşımızın ölümüne sebep oldu. Bombayı Taksim'de bir banka bırakıp kaçan terörist yakalandı. Teröristin fotoğrafları basına da yansıdı.

Seren Serengil de PKK tarafından özel olarak yetiştirildiğini itiraf eden teröristin fotoğrafını paylaşarak isyan etti.

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Serengil paylaşımında "Biz TC vatandaşı olarak Türkiye'ye girerken ve çıkarken aranıyoruz. Biz bu Suriyelileri istemiyoruz bu ülkede ya. Bak başımıza ne geldi hepsi sınır dışı edilsin. Bunlara cezaevi beş yıldızlı otel olur" dedi.

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