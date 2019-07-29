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Seren Serengil tüp bebek tedavisinin sonuna geldi

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 29.07.2019 15:45 | Son Güncelleme

Ünlü sunucu Seren Serengil uzun süredir gördüğü tüp bebek tedavisinin sonuna geldi. Ünlü isim sevenlerine bu süreçte yanında oldukları için teşekkür etti ve bir süre sosyal medyaya ara vereceğini duyurdu.

Seren Serengil tüp bebek tedavisinin sonuna geldi

İşte Serengil'n Instagram hesabından yaptığı o paylaşım:

"Yazı yazmıştım yanlışlıkla sildim aynısını yazamayacağım şimdi... Kısaca benim için ettiğiniz dualara, gittiğiniz
türbelere güzel dileklere çok teşekkürler... Kan bağı hiç önemli değil benim için önemli olan can bağı... Benim için güzel
son için, üzülmemem stres yapmamam gerekiyormuş buna sosyal medya da dahil aileme ve doktoruma söz verdim.
Biraz ayrı kalacağız ama kalbim sizinle"

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Seren Serengil ile şarkıcı eşi Yaşar İpek Fransa'da dünya evine girmişti.

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seren serengil tüp bebek

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