Seren Serengil tüp bebek tedavisinin sonuna geldi

İşte Serengil'n Instagram hesabından yaptığı o paylaşım:

"Yazı yazmıştım yanlışlıkla sildim aynısını yazamayacağım şimdi... Kısaca benim için ettiğiniz dualara, gittiğiniz

türbelere güzel dileklere çok teşekkürler... Kan bağı hiç önemli değil benim için önemli olan can bağı... Benim için güzel

son için, üzülmemem stres yapmamam gerekiyormuş buna sosyal medya da dahil aileme ve doktoruma söz verdim.

Biraz ayrı kalacağız ama kalbim sizinle"

Seren Serengil ile şarkıcı eşi Yaşar İpek Fransa'da dünya evine girmişti.

