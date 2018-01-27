Magazin dünyası şokta! Seren Serengil 3 gün hapis yatacak

Gülben Ergen, "Duymayan Kalmasın" adlı programda aleyhinde yayınlar yapmayı sürdüren Seren Serengil hakkında tedbir istemiyle mahkemeye başvurdu. İstanbul 10.Aile Mahkemesi’nin 16 Ekim 2017 tarihli kararıyla Seren Serengil’e, programında ve diğer internet hesaplarında aleyhinde yayın ve paylaşımlar yapmaması için ihtiyati tedbir kararı verildi. Seren Serengil mahkemenin bu kararına bir üst mahkeme olan İstanbul 11.Aile Mahkemesi’nde itiraz etti. Seren Serengil’in itirazı reddedildi. SEREN SERENGİL TEDBİR KARARINA MUHALEFET ETTİ İddiaya göre Seren Serengil, 20 Ekim, 23 Ekim ve 24 Ekim tarihlerinde mahkemenin tedbir kararına rağmen Gülben Ergen aleyhinde yayınlar yapmayı sürdürdü. Gülben Ergen de bu defa mahkemenin tedbir kararına muhalefet ettiği gerekçesiyle Seren Serengil hakkında zorlama hapsinin uygulanması için tekrar mahkemeye başvurdu. Ancak İstanbul 10. Aile Mahkemesi, 13 Kasım 2017 tarihli kararında Seren Serengil aleyhinde istenen zorlama hapsinin şartlarının oluşmadığı gerekçesiyle Gülben Ergen’in talebini reddetti. Gülben Ergen’in avukatı Altın Mimir de mahkemenin ret kararını yine bir üst mahkeme olan İstanbul 11. Aile Mahkemesi’ne taşıdı ve Seren Serengil hakkında zorlama hapsi kararı verilmesini istedi.

İstanbul 11. Aile Mahkemesi, dosyayı bilirkişiye göndererek Seren Serengil’in İstanbul 10. Aile Mahkemesi’nin verdiği tedbir kararına muhalefet edip etmediğinin tespitini istedi. Bilirkişi Hakan Bıyıklı, "Duymayan Kalmasın" adlı programın deşifre ederek mahkemeye sundu. SEREN SERENGİL 3 GÜN HAPİS YATACAK İstanbul 11. Aile Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Gülben Ergen’in avukatı, “Mahkemenin tedbir kararına muhalefet ettiğine ilişkin delilimiz olan yayın akışını dosyaya sunduk. Bilirkişi çözümü yapılmıştır. Tedbire muhalefet nedeniyle davalının cezalandırılmasını istiyoruz. Tedbir kararı davalıya tebliğ edilmesine rağmen müvekkilim hakkında yine beyanlarda bulunmuştur. Instagram hesabından da paylaşımları olmuştur” dedi. Seren Serengil’in avukatı da, “Öncelikle zorlama hapsi talebinin reddine karar verilmesini istiyoruz. Çözümü yapılan 3 programda müvekkilim asla ve asla tedbir kararına muhalefet etmemiştir. Aşağılayıcı, hakaret, tehdit, küçük düşürücü hiçbir ifade kullanmamıştır. 10.Aile Mahkemesi de bu konuda zorlama hapsi uygulanmasına yer olmadığına karar vermiştir. Instagram hesabından paylaşıldığı iddia edilen hususlar ise Gülben Ergen’e yönelik değildir. Zorlama hapsi talebinin reddine karar verilsin” dedi.

Mahkeme Gülben Ergen’in itirazını kabul etti. İstanbul 11.Aile Mahkemesi, İstanbul 10. Aile Mahkemesi’nin zorlama hapsi talebinin reddine ilişkin kararını kaldırılarak 6284 sayılı yasa kapsamında tedbir kararına muhalefet eden davalı Seren Serengil’in 3 gün süreyle zorlama hapsine ve tecziyesine karar verdi. Mahkeme kesin olduğundan 3 günlük zorlama hapsi kararının infazı için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine karar verdi. Mahkemenin bu kesin kararıyla Seren Serengil 3 gün hapis yatacak. Hürriyet/Özge Eğrikar ÜNLÜLERDEN SEREN SERENGİL'E DESTEK MESAJLARI Nihat Doğan, Alişan, Ece Erken ve Kerimcan Durmaz gibi ünlü isimler ise sosyal medyada hesaplarından Seren'e destek mesajları yayınladı. ALİŞAN: '3 GÜN GEÇECEK AMA DOĞRULAR HATIRLANACAK' Seren Serengil'e verilen kararın ardından Alişan da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 3 GÜN HAPİS YATACAK İstanbul 10. Aile Mahkemesi, 17 Ekim 2017 tarihinde, Seren Serengil’in tedbiren 6 ay süreyle Ergen'e, 30 metreden fazla yaklaşmama, hakaret etmeme, şiddet uygulamama tedbir kararı verdi. Gülben Ergen'in tedbir kararını rağmen kendisine omuz attığı, tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle Seren Serengil hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet savcılığının talebini değerlendiren İstanbul 11. Aile Mahkemesi, Seren Serengil hakkında, 3 gün tazyik hapsi karar verdi. Ayrıca, Seren Serengil'in mahkemenin tedbir kararını bir kez daha ihlal etmesi durumunda, 15 günden da 30 günü tazyik (zorlama) hapsi verileceğine ilişkin uyarılmasına karar verildi. SEREN SERENGİL'İN AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI İşte o açıklama: Müvekkilim Seren Serengil hakkında adli makamlarca Gülben Ergen hakkında 6284 Sayılı yasa kapsamında iletişim araçları ile iletişime geçmemesine ilişkin tedbir kararı verilmiş idi. 31.10.2017 tarihinde müvekkilim Seren Serengil’in konuşma yasağına uymadığı gerekçesiyle 6284 Sayılı Yasanın 13/1. maddesi gereğince hakkında zorlama hapsine karar verilmesi istenmiş ise de tarafımızdan yapılan itiraz kabul edilerek zorlama hapsinin yasal şartları oluşmadığından 6284 Sayılı Yasa’nın 13. Maddesi gereğince hapsen tazyik cezası uygulanmasına YER OLMADIĞINA dair 13.11.2017 tarihinde karar verilmiştir. Ancak karşı taraf İstanbul 10. Aile Mahkemesi’nin kararına itiraz ederek zorlama hapsinin uygulanmasını istemiş olup, İstanbul 11. Aile Mahkemesi, daha önce İstanbul 10. Aile Mahkemesi tarafından verilen “Tazyik Hapsi Uygulanmasına yer olmadığına” dair kararın kaldırılarak müvekkilim Seren Serengil’in verilen tedbir kararına karşı muhalefet ettiğine kanaat getirip 3 (üç) gün süreyle zorlama hapsine karar vermiştir.

Öncelikle ifade etmek gerekir ki; mesleğini başarı ile sürdürmekte olan müvekkilim Seren Serengil, gerçekliğine inandığı şeyleri belgelerle ve ispatlı bir şekilde söylemekten ve savunmaktan çekinmemiştir. Bu karar da bahse konu konuşma yasağına uymaması iddia edilerek verilmiş bir karardır. Sunmuş olduğu programda yaptıkları haberin doğruluğuna ilişkin verilmiş bir karar değildir. Aile kurumuna olan bağlılığı ve saygısı nedeniyle sadece ve sadece kendisine zararı dokunmuyor diye haksızlıklara, yanlış tutumlara ve davranışlara göz yummamış her koşulda gerçekleri söylemekten korkmamıştır. Karara sebep olan olay müvekkilimin kadına yönelik şiddete karşı inandığı değerler doğrultusunda kadınların yanında yer alarak mücadelesini vermesi sebebiyle verilmiş haksız bir karardır. İnsanlık, gerçekleri söylediği için cezalandırılan, acı çeken ama doğrulardan ödün vermeyen insanların çabalarıyla bu günkü düzeyine ulaşmıştır. Müvekkilim Seren Serengil doğru söylemeyi kendi zararına olsa bile menfaatini göreceği yalana karşı tercih eden ve bu tercihinden huzur duyan kimsedir. Gerçekleri bilerek, gerçekleri söyleyerek onurlu yaşamayı ilke haline getirmiştir.