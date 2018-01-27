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Magazin dünyası şokta! Seren Serengil 3 gün hapis yatacak

MAGAZİN HABERLERİ | 27.01.2018 10:29 | Son Güncelleme 9 saat önce

Gülben Ergen, üç ay önce "Duymayan Kalmasın" programında yaptığı yayınlar nedeniyle Seren Serengil’e tedbir kararı aldırdı. Mahkemenin tedbir kararına rağmen Seren Serengil'in programında ve Instagram hesabında aleyhte yayın yapmayı sürdürdüğünü iddia eden Gülben Ergen’in başvurusu üzerine mahkeme Seren Serengil’in 3 gün süreyle zorlama hapsine karar verdi

Magazin dünyası şokta! Seren Serengil 3 gün hapis yatacak

Gülben Ergen, "Duymayan Kalmasın" adlı programda aleyhinde yayınlar yapmayı sürdüren Seren Serengil hakkında tedbir istemiyle mahkemeye başvurdu.

İstanbul 10.Aile Mahkemesi’nin 16 Ekim 2017 tarihli kararıyla Seren Serengil’e, programında ve diğer internet hesaplarında aleyhinde yayın ve paylaşımlar yapmaması için ihtiyati tedbir kararı verildi. Seren Serengil mahkemenin bu kararına bir üst mahkeme olan İstanbul 11.Aile Mahkemesi’nde itiraz etti. Seren Serengil’in itirazı reddedildi.

SEREN SERENGİL TEDBİR KARARINA MUHALEFET ETTİ

İddiaya göre Seren Serengil, 20 Ekim, 23 Ekim ve 24 Ekim tarihlerinde mahkemenin tedbir kararına rağmen Gülben Ergen aleyhinde yayınlar yapmayı sürdürdü. Gülben Ergen de bu defa mahkemenin tedbir kararına muhalefet ettiği gerekçesiyle Seren Serengil hakkında zorlama hapsinin uygulanması için tekrar mahkemeye başvurdu. Ancak İstanbul 10. Aile Mahkemesi, 13 Kasım 2017 tarihli kararında Seren Serengil aleyhinde istenen zorlama hapsinin şartlarının oluşmadığı gerekçesiyle Gülben Ergen’in talebini reddetti. Gülben Ergen’in avukatı Altın Mimir de mahkemenin ret kararını yine bir üst mahkeme olan İstanbul 11. Aile Mahkemesi’ne taşıdı ve Seren Serengil hakkında zorlama hapsi kararı verilmesini istedi.

İstanbul 11. Aile Mahkemesi, dosyayı bilirkişiye göndererek Seren Serengil’in İstanbul 10. Aile Mahkemesi’nin verdiği tedbir kararına muhalefet edip etmediğinin tespitini istedi. Bilirkişi Hakan Bıyıklı, "Duymayan Kalmasın" adlı programın deşifre ederek mahkemeye sundu.

SEREN SERENGİL 3 GÜN HAPİS YATACAK

İstanbul 11. Aile Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Gülben Ergen’in avukatı, “Mahkemenin tedbir kararına muhalefet ettiğine ilişkin delilimiz olan yayın akışını dosyaya sunduk. Bilirkişi çözümü yapılmıştır. Tedbire muhalefet nedeniyle davalının cezalandırılmasını istiyoruz. Tedbir kararı davalıya tebliğ edilmesine rağmen müvekkilim hakkında yine beyanlarda bulunmuştur. Instagram hesabından da paylaşımları olmuştur” dedi.

Seren Serengil’in avukatı da, “Öncelikle zorlama hapsi talebinin reddine karar verilmesini istiyoruz. Çözümü yapılan 3 programda müvekkilim asla ve asla tedbir kararına muhalefet etmemiştir. Aşağılayıcı, hakaret, tehdit, küçük düşürücü hiçbir ifade kullanmamıştır. 10.Aile Mahkemesi de bu konuda zorlama hapsi uygulanmasına yer olmadığına karar vermiştir. Instagram hesabından paylaşıldığı iddia edilen hususlar ise Gülben Ergen’e yönelik değildir. Zorlama hapsi talebinin reddine karar verilsin” dedi.

Mahkeme Gülben Ergen’in itirazını kabul etti. İstanbul 11.Aile Mahkemesi, İstanbul 10. Aile Mahkemesi’nin zorlama hapsi talebinin reddine ilişkin kararını kaldırılarak 6284 sayılı yasa kapsamında tedbir kararına muhalefet eden davalı Seren Serengil’in 3 gün süreyle zorlama hapsine ve tecziyesine karar verdi. Mahkeme kesin olduğundan 3 günlük zorlama hapsi kararının infazı için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine karar verdi. Mahkemenin bu kesin kararıyla Seren Serengil 3 gün hapis yatacak.

Hürriyet/Özge Eğrikar

ÜNLÜLERDEN SEREN SERENGİL'E DESTEK MESAJLARI

Nihat Doğan, Alişan, Ece Erken ve Kerimcan Durmaz gibi ünlü isimler ise sosyal medyada hesaplarından Seren'e destek mesajları yayınladı.

nihat

kerimcan

ALİŞAN: '3 GÜN GEÇECEK AMA DOĞRULAR HATIRLANACAK'

Seren Serengil'e verilen kararın ardından Alişan da sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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3 GÜN HAPİS YATACAK

İstanbul 10. Aile Mahkemesi, 17 Ekim 2017 tarihinde, Seren Serengil’in tedbiren 6 ay süreyle Ergen'e, 30 metreden fazla yaklaşmama, hakaret etmeme, şiddet uygulamama tedbir kararı verdi. Gülben Ergen'in tedbir kararını rağmen kendisine omuz attığı, tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle Seren Serengil hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet savcılığının talebini değerlendiren İstanbul 11. Aile Mahkemesi, Seren Serengil hakkında, 3 gün tazyik hapsi karar verdi. Ayrıca, Seren Serengil'in mahkemenin tedbir kararını bir kez daha ihlal etmesi durumunda, 15 günden da 30 günü tazyik (zorlama) hapsi verileceğine ilişkin uyarılmasına karar verildi.

SEREN SERENGİL'İN AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

İşte o açıklama:

Müvekkilim Seren Serengil hakkında adli makamlarca Gülben Ergen hakkında 6284 Sayılı yasa kapsamında iletişim araçları ile iletişime geçmemesine ilişkin tedbir kararı verilmiş idi.

31.10.2017 tarihinde müvekkilim Seren Serengil’in konuşma yasağına uymadığı gerekçesiyle 6284 Sayılı Yasanın 13/1. maddesi gereğince hakkında zorlama hapsine karar verilmesi istenmiş ise de tarafımızdan yapılan itiraz kabul edilerek zorlama hapsinin yasal şartları oluşmadığından 6284 Sayılı Yasa’nın 13. Maddesi gereğince hapsen tazyik cezası uygulanmasına YER OLMADIĞINA dair 13.11.2017 tarihinde karar verilmiştir.

Ancak karşı taraf İstanbul 10. Aile Mahkemesi’nin kararına itiraz ederek zorlama hapsinin uygulanmasını istemiş olup, İstanbul 11. Aile Mahkemesi, daha önce İstanbul 10. Aile Mahkemesi tarafından verilen “Tazyik Hapsi Uygulanmasına yer olmadığına” dair kararın kaldırılarak müvekkilim Seren Serengil’in verilen tedbir kararına karşı muhalefet ettiğine kanaat getirip 3 (üç) gün süreyle zorlama hapsine karar vermiştir.

Öncelikle ifade etmek gerekir ki; mesleğini başarı ile sürdürmekte olan müvekkilim Seren Serengil, gerçekliğine inandığı şeyleri belgelerle ve ispatlı bir şekilde söylemekten ve savunmaktan çekinmemiştir. Bu karar da bahse konu konuşma yasağına uymaması iddia edilerek verilmiş bir karardır. Sunmuş olduğu programda yaptıkları haberin doğruluğuna ilişkin verilmiş bir karar değildir. Aile kurumuna olan bağlılığı ve saygısı nedeniyle sadece ve sadece kendisine zararı dokunmuyor diye haksızlıklara, yanlış tutumlara ve davranışlara göz yummamış her koşulda gerçekleri söylemekten korkmamıştır. Karara sebep olan olay müvekkilimin kadına yönelik şiddete karşı inandığı değerler doğrultusunda kadınların yanında yer alarak mücadelesini vermesi sebebiyle verilmiş haksız bir karardır.

İnsanlık, gerçekleri söylediği için cezalandırılan, acı çeken ama doğrulardan ödün vermeyen insanların çabalarıyla bu günkü düzeyine ulaşmıştır. Müvekkilim Seren Serengil doğru söylemeyi kendi zararına olsa bile menfaatini göreceği yalana karşı tercih eden ve bu tercihinden huzur duyan kimsedir. Gerçekleri bilerek, gerçekleri söyleyerek onurlu yaşamayı ilke haline getirmiştir.

Gerçekleri söyleyenler ile doğruları korumaktan vazgeçmemeniz dileğiyle kamuoyunun ve değerli basın mensuplarının bilgisine sunarım.

Seren Serengil
Vekili
Av. Ayşegül MERMER

NELER YAŞANMIŞTI?

Gülben Ergen’in evli iş adamı Tolga Duğles’le ilişkisi olduğu iddiaları ortaya çıktıktan sonra özellikle Yeşim Salkım ve Seren Serengil cephesi Gülben Ergen’e savaş açmış ve eski defterler yeniden açılmıştı.

Her iki isim de sosyal medya hesapları üzerinden Gülben Ergen'e ciddi suçlamalarda bulunmuş hatta Ergen için ‘Kocamadokunma' adıyla bir de hashtag açılmıştı. Tüm bu gelişmeler sürerken konuya Gülben Ergen'in eski eşi Erhan Çelik de dahil oldu. Ergen'le olan sürpriz boşanması sonrası ‘Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır' şeklinde bir açıklama yapan ve dikkatleri üzerine çeken Çelik'in şimdi de Yeşim Salkım'la ittifak yaptığı yönünde haberler gün yüzüne çıktı. Yeşim Salkım'ın yanlışlıkla paylaştığı Whatsapp mesajlarında Çelik ve Salkım arasındaki yazışma gün yüzüne çıktı.

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>>Gülben Ergen Seren Serengil

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Gülden Ergen'in amacı pisliklerini ortaya çıkaranları susturmak, sindirmek ama artık kendisini seven insan sayısı da destekleyen insan sayısı da neredeyse yok.
hepsini atın iceri topluma hiç bir faydaları yok.
seren serengil’in bu kadın hakkında ki iddialarının hepsinin doğru olduğunun ispatı niteliğimde bir ceza olmuş! gülbenin üç çocuğu ayıptır diyenler kendisi bunun farklında değil! o çocuklarını sizin kadar düşünüp kaygı çekmiyor! kadın gene evli bir adamla ilişki içimdeydi! yazık....
hepiniz aynısınız.yaşam şekliniz ve hayat düşünceniz türk aile yapısına tamamen ters...
Sap döner hesap döner..Birgün gelir SIRA DEĞİŞİR..Nebiçim sanatçı la bunlar..Birbirlerinin kuyusunu kazıyor..Yazıklar olsun..
Sanki hapis cezası uygulanacak gibi ortalığı ayağa kaldırmanın alemi ne? Milletin tek derdi bu mu? Paraya çevrilir, tecil edilir.
Çok iyi olmuş bu seren hiçbir vasfı olmayan hayatı boyunca bu tür pislikler yaparak gündemde kalmış sanatçı kelimesinin s si bile olamayacak bir kadın 90lardan beri hep aynı numara insanlar hala neyine pirim veriyor anlamiyorum
bnm mehmetcigim orada şehit oluyo ülke olarak hassas durumdayız banane bizene sizin kavganızdan
Herkes haklı haksız tarafından bakıyor. İşe hukuk açısından bakın. Karşı taraf tedbir kararı aldırmış. Ne demek bu, uymazsan sonuçlarına katlanırsın. Uymadın sonucuna katlanacaksın. Her şey bu kadar basit aslında...
bunlara neden bu kadar prim veriliyor anlamıyorum. sanki başka derdimiz yok
dersinki müebbet yatacak şu ironiye bak suçsuz yatanların yanında devede tüy misali bir babasının kızı olamadı adam gibi adamdı babası
kim kime dum duma bunların hepsi aynı ceza alanda cezalandıran da...
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