MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Serenay Sarıkaya'dan detoks tatili

Serenay Sarıkaya'dan detoks tatili

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 22:13 | Son Güncelleme

Oyuncu Serenay Sarıkaya, tatil için Avusturya’daki bir detoks merkezine gitti.

Serenay Sarıkaya'dan detoks tatili

puhutv dizisi Fi ve Çi'de canlandırdığı Duru karakterinden sonra Alice Müzikali'ndeki performansıyla adından söz ettiren hatta yoğun tempodan dolayı hastanelik olan Serenay Sarıkaya yeni sezon öncesi enerji depoluyor.

serenay1

‘Acıların kadını’ olarak bilinen şarkıcı Bergen’in hayatını anlatacak filmde oynamaya hazırlanan Sarıkaya tatil için Avusturya'yı tercih etti.

serenay2

 Özel bir detoks kliniğine giden 28 yaşındaki oyuncu Instagram'dan paylaştığı fotoğrafların altına "Her şeyden izole o kadar güzel bir hafta geçirdim ki... Sağlıklı ve arınmış bir beden yaşam kalitesini ne kadar yükselten bir şey" notu düştü. <br><div class="btnGoHomePage"><a href="https://www.mynet.com"><strong class="click-tracking" data-event-category="detailHomeButton" data-event-label="En Önemli Haberler Butonu" data-event-action="click">GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ</strong></a></div>
Kızlarıyla yarışıyor! İşte değişimiKızlarıyla yarışıyor! İşte değişimi
PARTNER Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı! Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı!
Eleştirilen İmamoğlu'na destek! 'Bırakın işini yapsın'Eleştirilen İmamoğlu'na destek! 'Bırakın işini yapsın'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya, detoks,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sevişme sahnesi olay olmuştu! Melisa Şenolsun müjdeyi verdi

Sevişme sahnesi olay olmuştu! Melisa Şenolsun müjdeyi verdi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

Elazığ için rekor bağış! İşte toplanan para

Elazığ için rekor bağış! İşte toplanan para

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Kim birinci oldu? Fatih Ürek'ten şaşırtan karar! Gelinim Mutfakta 31 Ocak Cuma sonuçları

Gelinim Mutfakta finalinde büyük sürpriz!

Doya Doya Moda'da kim elendi? Hafta birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda 31 Ocak Cuma sonuçları

Doya Doya Moda'da elenen isim belli oldu

Ünlü şarkıcı Tan Taşçı'dan koronavirüs önlemi!

Ünlü şarkıcıdan koronavirüs önlemi!

Gökhan Özoğuz'dan tatile gittiği için eleştirilen Ekrem İmamoğlu'na destek!

Eleştirilen İmamoğlu'na destek! 'Bırakın işini yapsın'

Ümit Erdim'den eşine romantik doğum günü kutlaması

Ümit Erdim'den eşine romantik doğum günü kutlaması

Sivaslı İrem Sak'tan akrabalık çıkışı! 'Akrabalık zor'

İlginç akrabalık çıkışı! 'Akrabalık zor'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.