Serenay Sarıkaya'dan detoks tatili

puhutv dizisi Fi ve Çi'de canlandırdığı Duru karakterinden sonra Alice Müzikali'ndeki performansıyla adından söz ettiren hatta yoğun tempodan dolayı hastanelik olan Serenay Sarıkaya yeni sezon öncesi enerji depoluyor.
‘Acıların kadını’ olarak bilinen şarkıcı Bergen’in hayatını anlatacak filmde oynamaya hazırlanan Sarıkaya tatil için Avusturya'yı tercih etti.
Özel bir detoks kliniğine giden 28 yaşındaki oyuncu Instagram'dan paylaştığı fotoğrafların altına "Her şeyden izole o kadar güzel bir hafta geçirdim ki... Sağlıklı ve arınmış bir beden yaşam kalitesini ne kadar yükselten bir şey" notu düştü. <br><div class="btnGoHomePage"><a href="https://www.mynet.com"><strong class="click-tracking" data-event-category="detailHomeButton" data-event-label="En Önemli Haberler Butonu" data-event-action="click">GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ</strong></a></div>
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