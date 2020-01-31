Serenay Sarıkaya'dan detoks tatili

puhutv dizisi Fi ve Çi'de canlandırdığı Duru karakterinden sonra Alice Müzikali'ndeki performansıyla adından söz ettiren hatta yoğun tempodan dolayı hastanelik olan Serenay Sarıkaya yeni sezon öncesi enerji depoluyor.

‘Acıların kadını’ olarak bilinen şarkıcı Bergen’in hayatını anlatacak filmde oynamaya hazırlanan Sarıkaya tatil için Avusturya'yı tercih etti.