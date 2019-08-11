Serenay Sarıkaya’dan tatil pozu

Son yılların adından en çok bahsettiren oyuncularından Serenay Sarıkaya paylaşımlarıyla olay olmaya devam ediyor. Kendisi gibi oyuncu sevgilisi Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra sosyal medyada daha çok boy gösteren Serenay Sarıkaya'nın her anı merak ediliyor.

Yıl boyunca çok yorulduğunu dile getiren Serenay Sarıkaya şu sılar tatilin tadını çıkarıyor. Son olarak beyaz bikinili bir pozunu sosyal medyadan paylaşan ünlü oyuncuya beğeni yağdı.

Sarıkaya düzgün fiziğiyle dikkat çekti. Sarıkaya geçtiğimin günlerde düzgün fiziğinin sırrını vermişti. Glikozu ve karbonhidratı hayatından çıkaran Sarıkaya, sağlıklı yaşama yöneldi. Oyuncu, sabahları badem, zeytin, haşlanmış yumurta ve glütensiz ekmekten oluşan menüsüyle güne başlıyor.

Günün diğer öğünlerinde de karbonhidratı hayatından çıkaran güzel oyuncu, ‘organik yaşam’ sözleriyle beslenme rutininden bahsediyor. Sarıkaya, sağlıklı yemek rutininin yanı sıra spor yapmayı da ihmal etmiyor.

