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  4. Serenay Sarıkaya davet tarzıyla yine olay oldu! Ceketinin önünü açık bırakıp içine hiçbir şey giymedi

Serenay Sarıkaya davet tarzıyla yine olay oldu! Ceketinin önünü açık bırakıp içine hiçbir şey giymedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.09.2024 09:09
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Son dönemde seslendirdiği "Antidepresan", "Ateşe Düştüm", "Gözlerime Bak" gibi şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Mert Demir ile yaşadığı aşkla gündemde olan Serenay Sarıkaya katıldığı bir davetteki tarzıyla herkesi şaşırttı. Antrasit tonlarında bir takım elbise giyen Sarıkaya ceketinin içine ise hiçbir şey giymedi. Ünlü ismin cesur tarzına bir bakan bir daha baktı.

Serenay Sarıkaya davet tarzıyla yine olay oldu! Ceketinin önünü açık bırakıp içine hiçbir şey giymedi

MYNET-Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve özel hayatıyla magazin manşetlerinden düşmeyen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya şimdilerde Mert Demir ile yaşadığı aşkla gündemde.

Sevgilisi ile görüntü vermekten çekinmeyen hatta sosyal medya üzerinden paylaşımlar da yapan güzel oyuncu son olarak katıldığı bir davetteki tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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Antrasit tonlarında bir takım elbise giyen Serenay Sarıkaya ceketinin önünü açıkta bırakmayı tercih etti. Sarıkaya'nın içine hiçbir şey giymeden ceketinin önünü açması oldukça cesur bulundu.

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Kombinini toplu saç modeli ve büyük küpleri ile tamamlayan ünlü ismin cesur tarzı sosyal medyayı ikiye böldü.

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YORUM YAĞDI

Bazı sosyal medya kullanıcıları 'harika görünüyorsun', 'muhteşemsin' diye yorumlar yaparken bazı kullanıcılar da 'artık giyinmiyorlar', 'giyinmeyi bilmiyorlar' gibi eleştirel yorumlar yaptılar.

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Serenay Sarıkaya mert demir
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