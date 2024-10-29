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Serenay Sarıkaya gala tarzıyla adından söz ettirdi! Çok iddialı çok cool!

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.10.2024 08:09
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Her yıl New York’ta düzenlenen Amerikan Türk Topluluğu Galası’nda Serenay Sarıkaya tarzıyla adından söz ettirdi. Külot modasından vazgeçmeyen güzel oyuncu seçimiyle beğeni topladı.

Serenay Sarıkaya gala tarzıyla adından söz ettirdi! Çok iddialı çok cool!

Her yıl New York’ta düzenlenen Amerikan Türk Topluluğu Galası’nda bu kez Türk Film ve TV endüstrisinin uluslararası başarısını kutlandı.

İkonik Cipriani’de gerçekleştirilen Amerikan Türk Topluluğu Galası'na ünlü oyuncularımız damga vurdu.

Kokteyle başlayan ve özel bir yemek sunumunun yapıldığı gecede Suzan Sabancı ülkemiz Film ve TV endüstrisine katkılarından dolayı Halit Ergenç, Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel’e ödül verdi.

Ekran Alıntısı

Gecede Serenay Sarıkaya‘nın mayo kesimi kostümüyle farklı bir tarzla geceye katılması dikkat çekti.

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Daha önce de külot modasına uygun seçimler yapan Serenay Sarıkaya yine bu trendden vazgeçmedi.

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İddialı seçimi ve fiziğiyle galaya damga vuran Serenay Sarıkaya'ya bir bakan bir daha baktı. Serenay Sarıkaya'ya "Çok cool", "Çok tarz", "Altını giymeyi unutmuş", "Mayoyla mı gelmiş" yorumları da geldi.

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Serenay Sarıkaya
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