Serenay Sarıkaya geri döndü! Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 2. sezonu yayınlandı! Nereden izlenir?

Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Boran Kuzum, Hakan Kurtaş'ın yer aldığı Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin 2. sezonu yayınlandı.

Serenay Sarıkaya başrolündeki dizinin ilk sezonu 9 Mayıs'ta izleyiciyle buluşmuştu. Özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandıran Ece Yörenç imzalı dizinin ikinci sezon müjdesi verilmişti. Aylar süren bekleyişin ardından dizinin ikinci sezonu 15 Mayıs günü yayınlandı.

ÜNLÜ ŞARKICI KADRODA!

Yeni sezon, aşkın, dostluğun ve kişisel yolculukların merkezde olduğu bir hikaye sunuyor. Leyla Taylan'ın kendi düğününden kaçarak attığı büyük adım, bu sezonda daha da derinleşiyor. Serenay Sarıkaya'nın hayat verdiği Leyla, aşk ve özgürlük arasındaki dengeyi bulmaya çalışıyor. İlk sezondan tanıdık yüzlerin yanında Fatih Artman gibi önemli bir ismi de bu sezon izleme şansı olacak. Tüm bunların yanında müzik dünyasından Edis'in de kadroda yer alması dikkat çekiyor.