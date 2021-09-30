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  4. Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz’in başrollerini paylaştığı Şahmeran dizisinde ilk kare geldi

Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz’in başrollerini paylaştığı Şahmeran dizisinde ilk kare geldi

30.09.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix yapımı Şahmeran dizisi geçtiğimiz günlerde sete çıktı. Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz’in başrollerini paylaştığı dizinin çekimleri Adana’da devam ediyor.

Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz’in başrollerini paylaştığı Şahmeran dizisinde ilk kare geldi

Uzun süredir televizyondan uzak kalan Serenay Sarıkaya son olarak dijital yapım olan Fi’de başrolü üstlenmişti. Tercihini yine bir dijital yapım olan Şahmeran dizisinden yana kullanan Serenay Sarıkaya’ya, Burak Deniz eşlik edecek.

ŞAHMERAN DİZİSİ ÇEKİMLERİ BAŞLADI

Adana’da çekimleri devam eden Şahmeran dizisinin setinden ilk kare yayınlandı.

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Netflix’te yer alacak olan Tim&B imzalı diziyi Umur Turagay yönetecek. Dizinin kadrosunda ayrıca, Mert Ramazan Demir, Mustafa Uğurlu, Mahir Günşiray, Ebru Özkan, Mehmet Bilge Aslan ve Nilay Erdönmez de yer alıyor.


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Burak Deniz Serenay Sarıkaya
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