Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz’in başrollerini paylaştığı Şahmeran dizisinde ilk kare geldi

Uzun süredir televizyondan uzak kalan Serenay Sarıkaya son olarak dijital yapım olan Fi’de başrolü üstlenmişti. Tercihini yine bir dijital yapım olan Şahmeran dizisinden yana kullanan Serenay Sarıkaya’ya, Burak Deniz eşlik edecek.

ŞAHMERAN DİZİSİ ÇEKİMLERİ BAŞLADI

Adana’da çekimleri devam eden Şahmeran dizisinin setinden ilk kare yayınlandı.

Netflix’te yer alacak olan Tim&B imzalı diziyi Umur Turagay yönetecek. Dizinin kadrosunda ayrıca, Mert Ramazan Demir, Mustafa Uğurlu, Mahir Günşiray, Ebru Özkan, Mehmet Bilge Aslan ve Nilay Erdönmez de yer alıyor.



