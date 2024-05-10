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Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla gündemdeydi! Bircan Bali Mert Demir'in cinsel tercihi hakkında konuştu! Çiğdem Akman'a açık açık anlattı! 'Mert'in kulisinde...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.05.2024 15:51
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Aşk haberleri ile uzun süredir magazin manşetlerinden düşmeyen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in aşkı geçtiğimiz günlerde belgelendi. Sarıkaya haklarındaki 'reklam aşkı' iddialarına da 'Böyle şeyler milattan öncede kalmadı mı? Gerçek hayatta böyle bir şey var mı?' diyerek yalanladı. Şimdi de Mert Demir hakkında öyle bir iddia ortaya atıldı ki... Bircan Bali'nin bu iddiası sosyal medyayı salladı.

Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla gündemdeydi! Bircan Bali Mert Demir'in cinsel tercihi hakkında konuştu! Çiğdem Akman'a açık açık anlattı! 'Mert'in kulisinde...'

Son dönemlerin en popüler isimlerinden biri olan Mert Demir'in "Ateşe Düştüm" şarkısına vokalistlik yaptığını kabul eden Serenay Sarıkaya'nın bu açıklamasından sonra aşk haberleri gündeme gelmişti.

Yaşadıkları aşkla uzun süredir magazin manşetlerinden düşmeyen ünlü çiftin aşkı geçtiğimiz günlerde belgelendi ancak şimdi de 'reklam aşkı' iddiaları ortaya çıktı.

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'REKLAM AŞKI' İDDİALARINA SERT ÇIKTI

Sarıkaya, haklarında çıkan 'reklam aşkı' iddiasına; “Böyle şeyler milattan öncede kalmadı mı? Gerçek hayatta böyle bir şey var mı? Bana çok komik ve inanması güç geliyor. Ben öyle yaşamıyorum.” diyerek nokta koydu.

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CİNSEL TERCİHİNİ AÇIKLADI

Ancak şimdi de Mert Demir hakkındaki bir iddia sosyal medyayı salladı. Çiğdem Akman'ın YouTube kanalına konuk olan Bircan Bali Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkının 'PR çalışması' olduğunu söyledi ve Demir'in cinsel tercihi hakkında konuştu.

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SÖZLERİ SANSÜRLENDİ

Akman, Bircan Bali'ye 'Serenay Sarıkaya ile Mert Demir olayı nedir sence? Evlenecekler mi?' diye sordu. Bali ise; 'Deli misin sen? Çocuk ... ayol' diyerek cevap verdi ve Bali'nin o sözleri sansürlendi.

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Bali sözlerine 'Çok güzel bir PR çalışması. Bu PR çalışmasını yıllar önce büyük starlara da yaptılar. Çok da güzel işledi. Bu reklam çalışmasını başarılı buluyorum. Birbirlerine kuliste Mert'in kulisinde Serenay'ın ona 'hadi brocum ben gidiyorum' dediğini biliyorum'' diyerek devam etti.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Çiğdem Akman'ın programındaki bu anlar kısa sürede viral oldu. Bali'nin sansürlenen sözlerine ise sosyal medyada 'Gay mi dedi?', 'Orada eşcinsel dedi sanırım' gibi yorumlar yapıldı.

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