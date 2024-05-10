Kuruluş Osman setindeki bu görüntüler sosyal medyayı salladı! Görenler çok şaşırdı! Bizans askeri kıyafetiyle...

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman dizisi her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturuyor.

Kuruluş Osman dizisi bu defa set arasındaki görüntülerle gündeme geldi. Dizi oyuncularından birinin set arasında üzerinde Bizans askeri kıyafeti varken namaz kılması dikkat çekti.

YORUM YAĞDI

O görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Kuruluş Osman'ın set arasındaki görüntülerine; 'Bari üzerindeki haçı çıkaraydı da öyle kılaydı namazı', 'Allah kabul etsin de güzel kardeşim keşke üstündekini çıkarsaydın', 'Bizans'ta hiç kaçırmazdı', 'Kılık değiştirmiş Kara Murat'tır o' gibi yorumlar yapıldı.









