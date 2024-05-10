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  4. Kuruluş Osman setindeki bu görüntüler sosyal medyayı salladı! Görenler çok şaşırdı! Bizans askeri kıyafetiyle...

Kuruluş Osman setindeki bu görüntüler sosyal medyayı salladı! Görenler çok şaşırdı! Bizans askeri kıyafetiyle...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.05.2024 11:35
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Atv ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan ve başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisi bu defa set arasındaki görüntülerle gündeme geldi. Oyunculardan birinin set arasında üzerindeki Bizans askeri kıyafetiyle namaz kılması dikkat çekti. O görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kuruluş Osman setindeki bu görüntüler sosyal medyayı salladı! Görenler çok şaşırdı! Bizans askeri kıyafetiyle...

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman dizisi her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturuyor.

KURULUŞ OSMAN 3

Kuruluş Osman dizisi bu defa set arasındaki görüntülerle gündeme geldi. Dizi oyuncularından birinin set arasında üzerinde Bizans askeri kıyafeti varken namaz kılması dikkat çekti.

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YORUM YAĞDI

O görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Kuruluş Osman'ın set arasındaki görüntülerine; 'Bari üzerindeki haçı çıkaraydı da öyle kılaydı namazı', 'Allah kabul etsin de güzel kardeşim keşke üstündekini çıkarsaydın', 'Bizans'ta hiç kaçırmazdı', 'Kılık değiştirmiş Kara Murat'tır o' gibi yorumlar yapıldı.

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