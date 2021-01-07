Serenay Sarıkaya kısa taytlı ve montlu imajıyla dikkat çekti!

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan Sarıkaya, bu kez de yeni tarzıyla gündeme geldi.

Siyah kısa bir taytın üzerine mont giyen oyuncu, eleştirilerin hedefi oldu. Sarıkaya'nın son kombini, takipçileri tarafından beğenilmedi. Sarıkaya'nın tercih ettiği montun fiyatının ise 16 bin 255 TL olduğu ortaya çıktı.

Fotoğrafın altına, "'Bunu gerçekten beğenip mi attın', 'Çok saçma bir giyim tarzı'" gibi yorumlar geldi.



