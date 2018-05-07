Serenay Sarıkaya’nın beyaz elbisesini Dubaili şeyh satın aldı!

Serenay Sarıkaya, Yılmaz Erdoğan ve Kenan Doğulu’nun da aralarında olduğu ünlü isimlerin destek verdiği, çocuk istismarına dikkat çekmeyi amaçlayan Önce Çocuk Sergisi’ne beyaz mini elbisesini bağışlamıştı.

Sarıkaya'nın Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği yararına 5 bin TL’ye satışa çıkarılan elbise önceki gün yeni sahibini buldu. Beyaz elbiseyi, Sarıkaya’nın hayranı olan Dubaili bir şeyh adına gönderdiği temsilci fiyatının çok üstünde bir rakama satın aldı.

Öte yandan 26 yaşındaki Sarıkaya, yarın başlayıp 19 Mayıs’a dek sürecek 71. Uluslararası Cannes Film Festivali’nde kırmızı halı seremonisine, yüzü olduğu markanın onur konuğu olarak katılacak.

