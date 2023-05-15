Serel Yereli'den şaşırtan itiraf! "Ben oy kullanmadım"

Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem Milletvekili genel seçimlerinde 81 ilin oy sayımı resmi olmayan sonuçlara göre sona yaklaştı.

14 Mayıs 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı genel seçim sonucu sonrası ünlü isimlerden de çeşitli analizler geliyor. Bu isimlerden biri de uzun süredir yurt dışında yaşayan Serel Yereli...

Bir dönem oyuncu olduktan sonra şarkıcılığa soyunan Serel Yereli sosyal medyada seçim analizleri yaparken bir itirafta bulundu.

"Serel Yereli "Bu arada sırf kendime bu psikolojik baskıya yenilmediği kanıtlamak için belki takipçilerimin yüzde 90'ının beni yargılayacağı bir gerçeği söyleyeceğim" diyen Yereli konuşmasının devamında "Hiçbir zaman oy kullanmadım. Bir insanın sisteme katkısının olmasının veya gücünü kullanmanın en doğru yolunun da bu olduğunu düşünmüyorum ben başka yollar deniyorum" dedi.