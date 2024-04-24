Serenay Sarıkaya'nın son pozları sosyal medyayı salladı! 'Bahar Candan olmuş'

Yer aldığı projelerdeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya geçtiğimiz günlerde Mert Demir ile ele ele görüntülenmiş ve aşkı böylelikle belgelenmiş olmuştu.

DERGİ İÇİN POZ VERDİ

Bir dergi çekimi için kamera karşısına geçen Serenay Sarıkaya şimdi de son pozlarıyla adından söz ettirdi.

YORUM YAĞDI

Siyah kısa saçları ve deri ceketi ile birbirinden ilginç pozlar veren ünlü isme kısa sürede yorum yağdı.

Serenay Sarıkaya'nın dergi için verdiği pozlar bazı takipçileri tarafından hiç beğenilmedi ve güzel oyuncu şimdilerde cezaevinde olan Bahar Candan'a benzetildi.

Ünlü isme sosyal medyada; 'Bahar Candan olmuş', 'Hiç olmuş mu?', 'Ne gerek vardı böyle pozlara?' gibi yorumlar yapıldı.