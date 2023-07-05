Serenay Sarıkaya'nın yeşil terlikleri çok konuşulmuştu! Fiyatı dudak uçuklattı

Show Tv ekranlarında yayınlanan Aile dizisindeki rolü Devin karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Serenay Sarıkaya şimdilerde Netflix'in yeni dizisi Kimler Geldi, Kimler Geçti için kamera karşısına geçti. Tatil dönüşü havaalanında görüntülenen ünlü ismin tarzı sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Havaalanında hayranlarını kırmayıp fotoğraf çektiren Sarıkaya, fıstık yeşili terlikleri ve kovboy şapkasıyla gündem oldu. Güzel oyuncunun terliklerini görenler "Bu sıcakta fazla iddialı", "Dikkat çekmek isterken ben" yorumlarında bulunmuşlardı.

O terliğin fiyatını duyanlar inanamadı. Serenay Sarıkaya'nın yeşil terliklerinin fiyatının 33 bin 795 TL olduğu ortaya çıktı.



