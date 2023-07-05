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  4. Serenay Sarıkaya'nın yeşil terlikleri çok konuşulmuştu! Fiyatı dudak uçuklattı

Serenay Sarıkaya'nın yeşil terlikleri çok konuşulmuştu! Fiyatı dudak uçuklattı

05.07.2023 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştığı Aile dizisinde hayat verdiği Devin karakteriyle büyük beğeni toplayan Serenay Sarıkaya şimdilerde Netflix'in yeni dizisi Kimler Geldi, Kimler Geçti için çekimlere başladı. Geçtiğimiz günlerde tatil dönüşü havaalanında görüntülenen ünlü ismin yeşil terlikleri gündem olmuştu. O terliklerin fiyatını duyanlar inanamadı.

Serenay Sarıkaya'nın yeşil terlikleri çok konuşulmuştu! Fiyatı dudak uçuklattı

Show Tv ekranlarında yayınlanan Aile dizisindeki rolü Devin karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Serenay Sarıkaya şimdilerde Netflix'in yeni dizisi Kimler Geldi, Kimler Geçti için kamera karşısına geçti. Tatil dönüşü havaalanında görüntülenen ünlü ismin tarzı sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Serenay Sarıkaya 1

Havaalanında hayranlarını kırmayıp fotoğraf çektiren Sarıkaya, fıstık yeşili terlikleri ve kovboy şapkasıyla gündem oldu. Güzel oyuncunun terliklerini görenler "Bu sıcakta fazla iddialı", "Dikkat çekmek isterken ben" yorumlarında bulunmuşlardı.

Serenay Sarıkaya 2

O terliğin fiyatını duyanlar inanamadı. Serenay Sarıkaya'nın yeşil terliklerinin fiyatının 33 bin 795 TL olduğu ortaya çıktı.


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Serenay Sarıkaya sosyal medya Kıvanç Tatlıtuğ karakteri

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