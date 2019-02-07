Serenay Sarıkaya sesiyle de büyüledi

7 Şubat’ta prömiyeri yapılacak Alice Müzikali için Nil Karaibrahimgil, “Duy Beni” ve “Kuzey Yıldızı” adlı iki şarkı hazırladı.

Serenay Sarıkaya önceki gün şarkıları seslendirmek için stüdyoda Nil Karaibrahimgil ile bir araya geldi.

Müzikalin resmi sosyal medya hesabından Nil Karaibrahimgil ve Serenay Sarıkaya’nın stüdyodaki eğlenceli halleri paylaşıldı.

Sesiyle büyüleyen Serenay Sarıkaya’nın videosu hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

