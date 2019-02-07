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Serenay Sarıkaya sesiyle de büyüledi

Kubra Akalın Kubra Akalın
ÜNLÜLER  | 07.02.2019 10:38 | Son Güncelleme

27 yaşındaki oyuncu Serenay Sarıkaya, başrolünü oynadığı Alice Müzikali için stüdyoya girdi. Sarıkaya, Nil Karaibrahimgil’in şarkısını seslendirdi.

7 Şubat’ta prömiyeri yapılacak Alice Müzikali için Nil Karaibrahimgil, “Duy Beni” ve “Kuzey Yıldızı” adlı iki şarkı hazırladı.

Serenay Sarıkaya önceki gün şarkıları seslendirmek için stüdyoda Nil Karaibrahimgil ile bir araya geldi.

Müzikalin resmi sosyal medya hesabından Nil Karaibrahimgil ve Serenay Sarıkaya’nın stüdyodaki eğlenceli halleri paylaşıldı.

Sesiyle büyüleyen Serenay Sarıkaya’nın videosu hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Alice Serenay Sarıkaya

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