Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz Atina’dan sonra ilk kez birlikte görüntülendi

Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz çifti, Atina’da hayranları tarafından görüntülenmelerinin ardından İstanbul’da, bu kez gazetecilere yakalandı. Daha önce sürpriz şekilde Atina'da hayranları tarafından görüntülenen ikilinin aşkının ilk görüntüsü önceki akşam çekildi.

Serenay Sarıkaya, daha önce sözlü olarak aşkını itiraf ettiği Cem Yılmaz'ı gece yarısı evine bırakırken ilk kez birlikte objektiflere takıldı. Serenay Sarıkaya, sevgilisi Cem Yılmaz'la akşam yemeği yedikten sonra ünlü komedyeni Etiler'deki evine bıraktı.

Sarıkaya'ya "Hayatım, teşekkür ederim. Kendine iyi bak" dedi. Bu sırada gazetecilere yakalanan çift şoke oldu. Serenay Sarıkaya'nın yüzü asıldı.

Cem Yılmaz ise "Cem Bey kusura bakmayın. İşimizi yapıyoruz. Anlayış gösterin" diye konuşan muhabirlere nazikçe "Ne diyim arkadaşlar. İyi geceler" dedikten sonra evine girdi. (SnobMagazin)

