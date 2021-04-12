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Serenay Sarıkaya ve Haldun Demirhisar aşk mı yaşıyor? 'Bir kadının yalnızca güçlü bir erkekle...'

12.04.2021 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serenay Sarıkaya ve iş insanı Haldun Demirhisar'ın aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bu iddialar ünü oyuncuyu çok kızdırdı.

Serenay Sarıkaya ve Haldun Demirhisar aşk mı yaşıyor? 'Bir kadının yalnızca güçlü bir erkekle...'

Cem Yılmaz ile ayrıldıktan sonra bir süre tatile çıkan Serenay Sarıkaya hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. 29 yaşındaki oyuncunun, iş insanı Haldun Demirhisar ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. İkilinin, Göcek Bedri Rahmi Koyu'nda teknede birlikte görülmesi dedikoduları daha da alevlendirdi.

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"O YORUMLARI KINIYORUM!"

Çıkan haberlerin ardından Sarıkaya, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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Ünlü oyuncu, "Merhaba. Bugün hakkımda çıkan ve çok çirkin bir üslup ile yazılan ilişki haberi asılsızdır. Haberde bahsi edilen kişi arkadaşımdır. Bir kadının yalnızca güçlü bir erkekle sevgilisi olursa istediği hayatı yaşayabileceğine dair imaları ve arkadaşıma yapılan yorumları kınıyorum" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya
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