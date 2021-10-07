Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin ayrılığıyla ilgili yıllar sonra gelen ilginç iddia

Serenay Sarıkaya'dan ayrıldıktan uzun bir süre sonra rol arkadaşı Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlayan Kerem Bürsin Türkiye'de olduğu kadar dünyada da geniş hayran kitlesine sahip.

Can Yaman gibi İtalya'da çok sevilen Bürsin hakkında sık sık haberler yapılıyor. İtalyan magazin sitesi Chiecosa Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya ayrılığıyla ilgili bir haber yaptı ve ilginç iddialarda bulundu.

Kerem Bürsin, iddiaya göre Sarıkaya'ya evlenme teklif etti ve güzel oyuncu teklifi kabul etti. Ancak evlenmek için bir şartı vardı. Kerem Bürsin ile evlenmeden önce evlilik sözleşmesi yapmak isteyen Sarıkaya'nın bu isteği Bürsin'i çileden çıkarttı ve çift geri dönüşü olmayacak şekilde ayrılık kararı aldı.



