MAGAZİN

Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin de ayrıldı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.04.2018 11:32 | Son Güncelleme

Birbirine olan aşklarını her fırsatta dile getiren Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin, sosyal medya hesaplarından birlikte çekilip yüklemiş oldukları fotoğrafları sildi.

Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin de ayrıldı!

Magazin dünyasının renkli çiftlerinden Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin, Instagram'dan birbirinin fotoğraflarını kaldırdı.

ÇOK KONUŞULACAK HAMLE

Uzun süredir beraberlik yaşayan Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya'dan çok konuşulacak hamle... Akşam Life'da yer alan habere göre; Bürsin ile Sarıkaya, Instagram hesaplarından birlikte çekilip yüklemiş oldukları fotoğrafları sildi.

Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya

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YALNIZCA KENDİ FOTOĞRAFLARI KALDI

Birbirine olan aşklarını her fırsatta dile getiren ikilinin bu hareketi herkesi şaşırttı. Yalnızca kendi fotoğraflarına yer veren sevgililer 'İkili arasında neler oluyor' dedirtti.

Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya

İkili, her fırsatta objektiflere gülerek poz veriyordu.

Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya

Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya

Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya

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kerem bürsin Serenay Sarıkaya ayrıldı

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