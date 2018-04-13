Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin de ayrıldı!

Magazin dünyasının renkli çiftlerinden Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin, Instagram'dan birbirinin fotoğraflarını kaldırdı.

ÇOK KONUŞULACAK HAMLE

Uzun süredir beraberlik yaşayan Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya'dan çok konuşulacak hamle... Akşam Life'da yer alan habere göre; Bürsin ile Sarıkaya, Instagram hesaplarından birlikte çekilip yüklemiş oldukları fotoğrafları sildi.

YALNIZCA KENDİ FOTOĞRAFLARI KALDI

Birbirine olan aşklarını her fırsatta dile getiren ikilinin bu hareketi herkesi şaşırttı. Yalnızca kendi fotoğraflarına yer veren sevgililer 'İkili arasında neler oluyor' dedirtti.

İkili, her fırsatta objektiflere gülerek poz veriyordu.