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Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in olaylı gecesi! Görüntülemek isteyen gazeteciler darbedildi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.05.2024 09:55
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Aşk haberleri ile uzun süredir magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir bu defa bambaşka bir haberle gündeme geldi. Ünlü çifti görüntülenmek isteyen muhabirler mekandan çıkan bir kişi tarafından darp edildi. Yaşanan korkutucu anlardan sonrası iki isimden de özür mesajı geldi.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in olaylı gecesi! Görüntülemek isteyen gazeteciler darbedildi

Son dönemlerin en popüler isimlerinden biri olan Mert Demir'in "Ateşe Düştüm" şarkısına vokalistlik yaptığını kabul eden Serenay Sarıkaya'nın bu açıklamasından sonra aşk haberleri gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz günlerde el ele görüntülenen ünlü çiftin aşkı resmen belgelendi. Attıkları her adım ayrı olay olan ünlü çift bu defa şaşırtan bir olay ile gündeme geldi.

serenay mert

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Mert Demir, Beşiktaş'taki bir otelde sahne aldıktan sonra Serenay Sarıkaya ile buluşmak üzere Fatih'teki bir mekâna gitti.

MUHABİRLER GÖRÜNTÜLEMEK İSTEYİNCE...

Çifti, mekân çıkışı kamuya açık bir alanda görüntülemek isteyen gazeteciler, saldırıya uğradı. Mekândan çıkan bir kişi, hakaret ederek; "Basın gidin buradan" diyerek gazetecileri göndermeye çalıştı.

TEKME-TOKAT SALDIRI

Aynı kişi, önce gazetecilere tekme - tokat saldırdı. Ardından da çevredeki evlere seslenip destek istedi. Evlerin birinden çıkan bir adamla birlikte gazetecilere hakarette bulunup, fiziksel saldırıya devam etti. Aynı kişiler, gitmek isteyen gazetecilerin araçlarına tekme ve yumruklarla zarar verdi.

AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in menajerleri, konuyla ilgili açıklama yaptı.

KAPAK SERENAY

Serenay Sarıkaya'nın menajeri: Dün gece yaşanan ve basına yansıyan olayla ilgili sanatçımız Serenay Sarıkaya’nın konuya dair haberinin ve ilgisinin olmadığını, yaşanan olayla ilgili üzüntü duyduğumuzu ve şiddetin her türlüsüne karşı durduğumuzu bildirmek isteriz.

MERT DEMİR

Mert Demir'in menajeri: Dün gece yaşanan olayı sanatçımız Mert Demir ve ekibi olarak bizler olayın ertesi günü üzülerek öğrendik. İlgimiz olmayan ve bizim dışımızda gerçekleşen bu olayın yaşanmasından, basının haber alma hakkına müdahale edilmesinden ve her türlüsüne karşı olduğumuz şiddetin kullanılmasından dolayı çok üzgünüz. Muhabir ve kameraman arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Vitrin


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Serenay Sarıkaya mert demir magazin ele istedi
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