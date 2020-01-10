Serenay Sarıkaya, 'Yılın En Beğenilen Kadın Tiyatro Oyuncusu' ödülünü aldı

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri tarafından organize edilen Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödülleri'nde Serenay Sarıkaya, başrolünde oynadığı Alice Müzikali'ndeki rolüyle, 'Yılın En Beğenilen Kadın Tiyatro Oyuncusu' ödülünü aldı.

Davutpaşa Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törende ödülü alan Serenay Sarıkaya, yaptığı konuşmada, "Bu gece benim için burada olmak çok keyif verici. Bu benim hayatımda aldığım ilk tiyatro ödülü. Benim emeğimi gören bu ödülü layık gören herkese çok teşekkür ediyorum dedi.



