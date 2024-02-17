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  4. Sergen Yalçın'a inanılmaz son! Antalyaspor 2 dakikada 2 gol bulduğu İstanbulspor mücadelesinden beraberlikle ayrıldı

Sergen Yalçın'a inanılmaz son! Antalyaspor 2 dakikada 2 gol bulduğu İstanbulspor mücadelesinden beraberlikle ayrıldı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.02.2024 16:57 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'de heyecan 26'ncı hafta karşılaşmaları ile sürüyor. 26. hafta mücadelesinde Antalyaspor sahasında İstanbulspor karşılaşırken mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın ardından kameraların karşısına geçen Sergen Yalçın "Bu maça 3 puan yazmıştık, üzgünüz" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Antalyaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi.

2 DAKİKADA 2 GOL

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Sergen Yalçın'ın ekibi 14 ve 16'ncı dakikalarda Adam Buksa'nın 2 dakika içinde attığı gollerle 2-0 öne geçti ancak konuk ekip son dakikalarda bulduğu golle mücadeleyi 2-2 bitirdi.

SON BÖLÜMDE ŞOK

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İstanbulspor'un gollerini ise 75. dakikada Emrehan Gedikli ve 90+2'de penaltıdan Jackson attı. Antalyaspor iki maçlık kazanamama serisi devam ederken 34 puana yükseldi. İstanbulspor ise 12 puanla son sırada kaldı.

SERGEN YALÇIN: 3 PUAN YAZMIŞTIK

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Karşılaşmanın ardından konuşan Sergen Yalçın “Bekleyen topu rakibe veren skoru korumak için savunma yapmaya çalışan bunu da beceremeyen bir takım görüntüsü çizdik. 2-0’dan, 2-2’ye gelmek bizim adımıza üzücüydü. Beklenmeyen oyun ve skor oldu, maalesef başımıza geldi üzgünüz. Oyunda bu tür hatalar sonuçlar oluşabiliyor. Ama hakem arkadaşlarla ilgili haftalardır hiç konuşmadım. 90+6. dakikada bizim önümüzde olan ve bizim atmamız gereken tacı göz göre göre rakibe vermek doğru iş değil. Bahane olarak söylemiyorum. Hakemlerden memnun değiliz, sağlıklı değil. Geçen hafta ve bu hafta sorunlar yaşadık. Ülke futbolunun sorunu belki ama üzerimize düşen payımızı bu hafta aldık. Tecrübesiz hakemler ligin dengesini bozuyorlar. Biz zaten sıkıntı yaşayan, kısıtlı kadroya sahibiz. Kötü maç yöneten hakem arkadaşlarla işimiz çok kolay görünmüyor. Puan olarak aşağıda değiliz ama önümüze bakacağız. Lig daha uzun, birbirinden zorlu maçlar oynayacağız”

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