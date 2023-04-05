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Sergen Yalçın bombası! İstifanın ardından listenin en tepesinde o yer alıyor...

05.04.2023 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor ile 1’i Süper Lig şampiyonluğu olmak üzere toplamda 3 kupa kazanan Teknik Direktör Abdullah Avcı, görevinden istifa etmişti. Avcı'nın istifasının ardından göreve gelecek yeni ismin kim olacağı büyük merak konusu olurken Sergen Yalçın'ın adı masaya geldi. Orhan Ak'ın istifasının ardından teknik direktörlük koltuğu boşalan bordo-mavililerde Sergen Yalçın ismi ciddi ciddi konuşulmaya başlandı.

Sergen Yalçın bombası! İstifanın ardından listenin en tepesinde o yer alıyor...

Trabzonspor’da 2.5 yıl süren Abdullah Avcı dönemi sona ermişti. 2020-2021 sezonunun 9. haftasında bordo-mavili takımın başına geçen Teknik Direktör Avcı, geçtiğimiz sezon 38 yıl sonra Trabzonspor’u Süper Lig şampiyonluğuna taşımıştı. Avcı'nın ayrılığının ardından takımın başına geçici olarak geçen Orhan Ak, Ankaragücü karşısında alınan mağlubiyetin ardından istifa etmişti. Trabzonspor yönetimi, yeni teknik direktör için kolları sıvadı...

ELENDİKTEN SONRA İSTİFA ETTİ

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Orhan Ak, Abdullah Avcı’nın takımdan ayrılması sonrasında geçici antrenör olarak Adana Demirspor maçına çıkmış ve sahadan 3-1 galip ayrılarak umut vermişti. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Ankaragücü deplasmanına çıkan Trabzonspor 3-1 mağlup olarak elenmişti. Bu skorun ardından istifa eden Orhan Ak, Trabzonspor ile ilişkisini kesti.

SERGEN YALÇIN SESLERİ

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Trabzonspor'da gözler yeni teknik direktöre çevrilirken listenin en başında Sergen Yalçın yer alıyor. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra hiçbir takım çalıştırmayan Sergen Yalçın'ın yeniden sahalara dönmek istediği gelen haberler arasında...


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