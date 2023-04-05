Sergen Yalçın bombası! İstifanın ardından listenin en tepesinde o yer alıyor...

Trabzonspor’da 2.5 yıl süren Abdullah Avcı dönemi sona ermişti. 2020-2021 sezonunun 9. haftasında bordo-mavili takımın başına geçen Teknik Direktör Avcı, geçtiğimiz sezon 38 yıl sonra Trabzonspor’u Süper Lig şampiyonluğuna taşımıştı. Avcı'nın ayrılığının ardından takımın başına geçici olarak geçen Orhan Ak, Ankaragücü karşısında alınan mağlubiyetin ardından istifa etmişti. Trabzonspor yönetimi, yeni teknik direktör için kolları sıvadı...

ELENDİKTEN SONRA İSTİFA ETTİ

Orhan Ak, Abdullah Avcı’nın takımdan ayrılması sonrasında geçici antrenör olarak Adana Demirspor maçına çıkmış ve sahadan 3-1 galip ayrılarak umut vermişti. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Ankaragücü deplasmanına çıkan Trabzonspor 3-1 mağlup olarak elenmişti. Bu skorun ardından istifa eden Orhan Ak, Trabzonspor ile ilişkisini kesti.

SERGEN YALÇIN SESLERİ

Trabzonspor'da gözler yeni teknik direktöre çevrilirken listenin en başında Sergen Yalçın yer alıyor. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra hiçbir takım çalıştırmayan Sergen Yalçın'ın yeniden sahalara dönmek istediği gelen haberler arasında...



