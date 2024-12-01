Sergen Yalçın canlı yayında cevapladı! Beşiktaş yönetimiyle görüştü mü?

Beşiktaş'ın Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayırmasının ardından siyah-beyazlı ekibin teknik direktörlüğü için en büyük adaylardan biri olarak gösterilen Sergen Yalçın, EKOL TV ekranlarında Candaş Tolga Işık'ın konuğu oldu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Yalçın, dikkat çeken sözler sarf etti.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları;

"PSİKOLOJİK BASKI YARATIR"

Öncellikle sıcak sıcağına Galatasaray - Eyüpspor maçını değerlendiren Sergen Yalçın, "Galatasaray fena oynamadı. Çok pozisyon kaçırdı. Osimhen çok enterasan goller kaçırdı. Biraz şanssızlık vardı. Yorgunluğun yanında biraz da rehavet de vardı. Bu çok pahalıya mal oldu Galatasaray'a. Bir şey kaybedildi mi? Onu sezon sonunda göreceğiz. Bu sonuç sana psikolojik baskı da yaratır. Bir beraberlik daha olduğunda 'Eyvah yakalanacağız' telaşesi başlar. Futbolda ipin ucunu bırakamazsın." dedi.

"ARDA TURAN SESSİZ SAKİN YOLUNDA DEVAM ETSİN"

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'a da ayrı bir parantez açan Yalçın "Arda bu şekilde sessiz sakin yolunda devam etsin. Çok önemli işler yapıyor. Bu iş seni mutlaka bir yerlere getirir. Allah yardımcısı olsun. Başarılar diliyorum. Büyük kariyerdir. Bugün Galatasaray taraftarı onu iyi karşıladı. En çok ona sevindim. Galatasaray taraftarına da helal olsun. Çok hoşuma gitti benim. Olması gerekenler olmuyor bazen." sözlerini sarf etti.

"KİMSE BENİ YARGILAMASIN"

Adının Beşiktaş teknik direktörlüğü ile anılması üzerine Sergen Yalçın, "İnsanlar tabii ki merak ediyor. Öncelikle bu Twitter'da yazılan şeylere inanmayın. Ben asla kimseye kontratla ilgili bir şey söylemedim. Lütfen bu yalancılara inanmayın. Ben kimseyle para konuşmadım. Lütfen kimse beni yargılamasın. Lütfen böyle şeylere kimse inanmasın ve bu konuyu kapatayım." cevabını verdi.

SAMET AYBABA'NIN BASIN TOPLANTISINA DAİR

Samet Aybaba'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalara yönelik Yalçın, "Ben 11 yaşında başladım futbol oynamaya. 5. sınıfta Beşiktaş'ta futbol oynuyordum. Rahmetli babam götürürdü beni. Kilyos'tan Beşiktaş'ta. Neden bunu söylüyorum? Ben o zamanlardan beri böyle bir kaos görmedim. Böyle bir ortam görmedi. Samet Abi'nin (Aybaba) yaptığı açıklamalara girmek istemiyorum. Ben futbol adamıyım. Bunlar benim konum değil. Beni bu konulara sokmayın. Ben böyle bir basın toplantısı hiç görmedim, duymadım." şeklinde konuştu.

"BAŞKAN HÜSEYİN YÜCEL İLE TELEFONDA KONUŞTUM"

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel ile görüştüğünü dile getiren Sergen Yalçın "Teknik direktörlük için Hüseyin Yücel de aradı, beni lütfen kullanmayın dedim. Telefonda konuştum bir kez ve ona da söyledim; Para, pul... bunlar benim konularım değil ki. Geçen geldiğim dönemde de böyle konular vardı ama o zaman sorun futbol takımıydı. Böyle bir ortamda çalışacak bir hoca değilim." ifadelerini kullandı.