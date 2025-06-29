Sergen Yalçın'dan çok büyük sürpriz! Geri dönüyor... Ekibine talimatı verdi: Hazır olun!

Süper Lig'de son olarak Akdeniz ekibi Antalyaspor'u çalıştıran ve uzun bir süredir sahalardan uzak olan Sergen Yalçın geri dönmeye hazırlanıyor.

Tecrübeli teknik direktör gelen teklifleri değerlendirmeye almaya başlarkenyeni zaferlere imza atacağı bir takımın başına geçmek istiyor.

SERGEN YALÇIN'I İSTİYORLAR

Tüm bunlar yaşanırken İngiltere Championship ekiplerinden Queens Park Rangers'ın (QPR), Sergen Yalçın'ı gündemine aldığı öğrenildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, mevcut teknik direktör Marti Cifuentes ile yollarını ayırmaya hazırlanan QPR, yeni dönemde takımı Sergen Yalçın'a emanet etmek istiyor.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Yönetimin, uygun vizyoner ve cesur bir teknik adam arayışında olduğu belirtilirken, Sergen Yalçın'ın futbol bilgisi, oyuncu yönetimi ve karizmasıyla bu profili karşıladığı öne sürülüyor. Yalçın ile görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

EKİBİNE HAZIR OLUN TALİMATI

Bu sezonu çalışmadan geçiren Sergen Yalçın'ın ekibine gelecek sezon için hazır olun talimatı verdiği de gelen bilgiler arasında.