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Sergen Yalçın'dan çok büyük sürpriz! Geri dönüyor... Ekibine talimatı verdi: Hazır olun!

Akdeniz ekibi Antalyaspor ile yollarını ayırmasının ardından herhangi bir takımla anlaşmayan ve bir süredir yeşil sahalardan uzak olan Sergen Yalçın için çok sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Sergen Yalçın'dan çok büyük sürpriz! Geri dönüyor... Ekibine talimatı verdi: Hazır olun!
Berker İşleyen

Süper Lig'de son olarak Akdeniz ekibi Antalyaspor'u çalıştıran ve uzun bir süredir sahalardan uzak olan Sergen Yalçın geri dönmeye hazırlanıyor.

Tecrübeli teknik direktör gelen teklifleri değerlendirmeye almaya başlarkenyeni zaferlere imza atacağı bir takımın başına geçmek istiyor.

SERGEN YALÇIN'I İSTİYORLAR

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Tüm bunlar yaşanırken İngiltere Championship ekiplerinden Queens Park Rangers'ın (QPR), Sergen Yalçın'ı gündemine aldığı öğrenildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, mevcut teknik direktör Marti Cifuentes ile yollarını ayırmaya hazırlanan QPR, yeni dönemde takımı Sergen Yalçın'a emanet etmek istiyor.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

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Yönetimin, uygun vizyoner ve cesur bir teknik adam arayışında olduğu belirtilirken, Sergen Yalçın'ın futbol bilgisi, oyuncu yönetimi ve karizmasıyla bu profili karşıladığı öne sürülüyor. Yalçın ile görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

EKİBİNE HAZIR OLUN TALİMATI

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Bu sezonu çalışmadan geçiren Sergen Yalçın'ın ekibine gelecek sezon için hazır olun talimatı verdiği de gelen bilgiler arasında.

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