Sergen Yalçın'dan çok konuşulacak Okan Buruk iddiası! ''Oyundan çıkartamıyor, problem olacak"

Teknik direktör ve futbol yorumcusu Sergen Yalçın, gündemi belirleyecek yorumlarda bulunmaya devam ediyor. Galatasaray hakkında konuşan Sergen Yalçın, Okan Buruk-Icardi ikilisi hakkında konuştu.

"ICARDI'Yİ OYUNDAN ÇIKARTAMIYOR"

Okan Buruk'un Icardi'yi oyundan çıkartmadığını ifade eden Sergen Yalçın, "Benim düşüncem, Okan Buruk Icardi'yi oyundan çıkartamıyor. Icardi-Osimhen problemi bundan sonraki süreçte kesinlikle ön plana çıkacak. Çünkü Galatasaray, Torreira ve Sara ile 4-4-2 oynayamaz." dedi.

TORREIRA'YI ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Daha önceki programda da Torreira'yı öve öve bitiremeyen Sergen Yalçın, "Ona dikkat etsinler. Akşam evine özel arabayla bıraksınlar, sabah gidip alsınlar. Hiçbir şey yaptırmasınlar." demişti.