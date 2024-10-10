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Sergen Yalçın'dan çok konuşulacak Okan Buruk iddiası! ''Oyundan çıkartamıyor, problem olacak"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
10.10.2024 08:31
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Antalyaspor'daki görevinden ayrıldıktan sonra teknik direktörlük yapmayan ve yapmak istemediğini söyleyen Sergen Yalçın, futbol yorumlamaya devam ediyor. Galatasaray hakkında konuşan tecrübeli çalıştırıcı, Okan Buruk hakkında ilginç bir iddiada bulundu.

Sergen Yalçın'dan çok konuşulacak Okan Buruk iddiası! ''Oyundan çıkartamıyor, problem olacak"
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Teknik direktör ve futbol yorumcusu Sergen Yalçın, gündemi belirleyecek yorumlarda bulunmaya devam ediyor. Galatasaray hakkında konuşan Sergen Yalçın, Okan Buruk-Icardi ikilisi hakkında konuştu.

"ICARDI'Yİ OYUNDAN ÇIKARTAMIYOR"

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Okan Buruk'un Icardi'yi oyundan çıkartmadığını ifade eden Sergen Yalçın, "Benim düşüncem, Okan Buruk Icardi'yi oyundan çıkartamıyor. Icardi-Osimhen problemi bundan sonraki süreçte kesinlikle ön plana çıkacak. Çünkü Galatasaray, Torreira ve Sara ile 4-4-2 oynayamaz." dedi.

TORREIRA'YI ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

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Daha önceki programda da Torreira'yı öve öve bitiremeyen Sergen Yalçın, "Ona dikkat etsinler. Akşam evine özel arabayla bıraksınlar, sabah gidip alsınlar. Hiçbir şey yaptırmasınlar." demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Sergen Yalçın galatasaray icardi Osimhen
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