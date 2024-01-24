SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Antalyaspor
  4. Sergen Yalçın'dan galibiyet sonrası açıklamalar! ''Geniş kadroya sahip olursak elimiz güçlenirse daha farklı şeyler yapabiliriz''

Sergen Yalçın'dan galibiyet sonrası açıklamalar! ''Geniş kadroya sahip olursak elimiz güçlenirse daha farklı şeyler yapabiliriz''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
24.01.2024 23:44 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, 3 puan almanın çok önemli olduğunu belirterek, “Son 4 maçı geriye düşmemize rağmen kaybetmedik, bugün kazandığımız için tüm oyuncularımı kutluyorum” dedi.

Sergen Yalçın'dan galibiyet sonrası açıklamalar! ''Geniş kadroya sahip olursak elimiz güçlenirse daha farklı şeyler yapabiliriz''

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Antalyaspor, sahasında ağırladığı Sivasspor’u 2-1 mağlup etti. Bu ay 6. maçlarını oynadıklarının altını çizen Yalçın, “Göreve başladığımızdan beri maçlarla başladık ve devam ediyoruz. Çok fazla takımla çalışma şansımız olmadı. Maç maç oyunu iyileştirmeye çalışıyoruz. Daha üretken olmaya çalışıyoruz takım olarak. Bugün için 3 puan almak çok önemliydi, kazanmak çok önemli. Çok zor bir ligde oynuyoruz. Puan cetvelinde herkes birbirine yakın olduğu, 2-3 mağlubiyetle herkesin sıkıntıya düşeceği bir lig” diye konuştu.

JEHEZKEL SÖZLERİ: "DOĞRU KARAR"

d114c7a2c41546b9ace8fb8c4137db9e

Trabzonspor karşılaşmasında yaptığı hareket sonrası kadro dışı kalan ve ülkesine gönderilen İsrailli futbolcu Jehezkel’le ilgili Yalçın, şöyle konuştu:

“Jehezkel, ülkenin hassas noktalarına dokundu. Profesyonel bir futbolcunun yapmaması gereken bir davranış. Bu tür mesajları sporcular veremez, vermelerine gerek yok. İşleri sadece futbol oynamak, spor yapmak. Elimizde olmayan nedenlerle o arkadaşla yolumuz ayırmaya karar verdik. Doğru bir karar bence de. İyi oyuncuydu, hassas noktalar futboldan, spordan daha önemli.”

"KADRO SIKINTISI"

79d97e283c4c49b09d9c07d92769ca35

Oyunun ilk 45 dakikasında mükemmele yakın bir oyun ortaya koyduklarına değinen Yalçın, “Geriye düşmemize rağmen hiç kopmadık. 4 maçtır geriye düşerek başlıyoruz, o oyunların hiçbirini kaybetmedik. Bu da oyuncuların çok cesaretli olduğunu, mücadele ettiğini gösteriyor. Bu açıdan mutluyuz. Oyuncu grubumuz bizim için çok değerli. Mücadelelerinden dolayı oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Fikstür çok ağır. Pazartesi 7. maçımızı oynayacağız. Geniş bir kadroya sahip değiliz. Çok fazla oyuncu değiştirme, rotasyon yapma şansımız yok. İki tane kenar oyuncumuz var, üçüncümüz yok. Oyuncuların üzerine çok fazla yük biniyor, bu da onları çok zorluyor. Oyuncuları dinlendire dinlendire maçlara çıkarmaya çalışıyoruz. Pazartesinden sonra fikstür normale dönerse ve 70-80 dakika oyunda kalırlarsa, ilk yarıdaki oyunu bütün oyuna yayabiliriz” ifadelerine yer verdi.

"TRANSFER ENGELİ"

cacb408d3bbf4d81a3a627fce5d4816f

Antalyaspor’un transfer engeliyle ilgili konuşan Yalçın, “Küçük bir ödeme var. Açılıyor. Yönetimle görüştük. Maksimum 3, minimum 2 oyuncuya ihtiyacımız olduğunu. Hem lig hem Türkiye Kupası oynuyoruz. Geniş kadroya sahip olursak elimiz güçlenirse daha farklı şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum” dedi.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Deniz Türüç'e olay sözler! ''Fenerbahçe düşmanlığı...''Deniz Türüç'e olay sözler! ''Fenerbahçe düşmanlığı...''
Fenerbahçe maçı sonrası isyan! ''Biz bu ligin figüranı değiliz''Fenerbahçe maçı sonrası isyan! ''Biz bu ligin figüranı değiliz''
Batshuayi, Fenerbahçe'yi ipten aldı!Batshuayi, Fenerbahçe'yi ipten aldı!
Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Antalyaspor Süper Lig sivasspor maç süper li maçın iyet da,
En Çok Okunan Haberler
Gayrimenkulde fahiş fiyata neşter vuracak! Yeni uygulama geliyor, artık...

Gayrimenkulde fahiş fiyata neşter vuracak! Yeni uygulama geliyor, artık...

Başakşehir Fenerbahçe maçındaki penaltı pozisyonu ceza sahasının içinde mi?

Başakşehir Fenerbahçe maçındaki penaltı pozisyonu ceza sahasının içinde mi?

Bir dönem sona erdi, işte FOX TV'nin yeni ismi!

Bir dönem sona erdi, işte FOX TV'nin yeni ismi!

Çağlar Söyüncü transferini Beşiktaş bitirdi! Yılın transfer çalımı geldi...

Çağlar Söyüncü transferini Beşiktaş bitirdi! Yılın transfer çalımı geldi...

Arda başkan ile görüştü, 'kiralanacak' iddiaları sonrası suskunluğunu bozdu!

Arda başkan ile görüştü, 'kiralanacak' iddiaları sonrası suskunluğunu bozdu!

Fenerbahçe'den tepkilere yol açan Fatih Terim paylaşımı!

Fenerbahçe'den tepkilere yol açan Fatih Terim paylaşımı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.