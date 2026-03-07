Sergen Yalçın'dan olay yaratacak açıklamalar! Trabzonspor ve Fenerbahçe'yi örnek verdi

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Galatasaray şampiyonluk yarışında kritik mücadelede Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın karşılaşmanın hakemi Ozan Ergün'e büyük tepki gösterirken "Futbol artık çok siyasi" ifadelerini kullandı.

"ŞANSSIZLIK..."

"Üzüldük. Derbiler önemlidir. Skor bizim moralimizi bozdu, üzdü doğal olarak. İlk yarı bir şey oynanmadı. Osimhen'in bir anlık yan toptan gol attı. İkinci yarı biz oynadık, pozisyonlar bulduk ama çeviremedik. Şanssızlık..."

"SANE ATILMALI, OSIMHEN ATILMALI"

"İşin başka tarafı var. Futbolun kuralları var, sarı ve kırmızı kartlar var. Bu kartlar hakemin cebinde. VAR diye bir hakem var. Ona müdahale et diyorlar. Sane 20. dakikada atılmalı. Osimhen atılmalı ikinci yarı. Trabzon'da Bilal'i atıyorsun, Fenerbahçe maçında Orkun'u atıyorsun. Burada atamıyorsun. Nasıl olacak bu işler!"

"FUTBOL ARTIK ÇOK SİYASİ"

"Futbol artık bana göre çok siyasi oldu. Fenerbahçe derbisine ilk defa bir hakem geldi. Bugünkü hakem ilk derbisinde. Pozisyonlarda hakem 'bir şey yok' diye ellerini kaldırıyor sürekli, ne yaptığını bile bilmiyor. Osimhen'in ikinci sarısında adam bakmamak için kafasını çeviriyor. Normal değil."