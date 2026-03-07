SPOR

Sergen Yalçın'dan olay yaratacak açıklamalar! Trabzonspor ve Fenerbahçe'yi örnek verdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray derbisinin ardından hakem Ozan Ergün’e sert sözlerle yüklendi. Karşılaşmada kritik kartların verilmediğini savunan Yalçın, Sane ve Osimhen’in atılması gerektiğini belirterek “Futbol artık bana göre çok siyasi oldu” ifadeleriyle hakem yönetimine tepki gösterdi.

Cevdet Berker İşleyen

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Galatasaray şampiyonluk yarışında kritik mücadelede Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın karşılaşmanın hakemi Ozan Ergün'e büyük tepki gösterirken "Futbol artık çok siyasi" ifadelerini kullandı.

"ŞANSSIZLIK..."

Sergen Yalçın dan olay yaratacak açıklamalar! Trabzonspor ve Fenerbahçe yi örnek verdi 1

"Üzüldük. Derbiler önemlidir. Skor bizim moralimizi bozdu, üzdü doğal olarak. İlk yarı bir şey oynanmadı. Osimhen'in bir anlık yan toptan gol attı. İkinci yarı biz oynadık, pozisyonlar bulduk ama çeviremedik. Şanssızlık..."

"SANE ATILMALI, OSIMHEN ATILMALI"

Sergen Yalçın dan olay yaratacak açıklamalar! Trabzonspor ve Fenerbahçe yi örnek verdi 2

"İşin başka tarafı var. Futbolun kuralları var, sarı ve kırmızı kartlar var. Bu kartlar hakemin cebinde. VAR diye bir hakem var. Ona müdahale et diyorlar. Sane 20. dakikada atılmalı. Osimhen atılmalı ikinci yarı. Trabzon'da Bilal'i atıyorsun, Fenerbahçe maçında Orkun'u atıyorsun. Burada atamıyorsun. Nasıl olacak bu işler!"

"FUTBOL ARTIK ÇOK SİYASİ"

"Futbol artık bana göre çok siyasi oldu. Fenerbahçe derbisine ilk defa bir hakem geldi. Bugünkü hakem ilk derbisinde. Pozisyonlarda hakem 'bir şey yok' diye ellerini kaldırıyor sürekli, ne yaptığını bile bilmiyor. Osimhen'in ikinci sarısında adam bakmamak için kafasını çeviriyor. Normal değil."

Canlı Skor
İsrail, İran'ı tam 80 uçakla vurdu

İsrail, İran'ı tam 80 uçakla vurdu

İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

'Ölümüm duyulacak' dediği söylenmişti! Son hali ortaya çıktı

'Ölümüm duyulacak' dediği söylenmişti! Son hali ortaya çıktı

Vergi kaçakçılığında o sektör birinci oldu!

Vergi kaçakçılığında o sektör birinci oldu!

Cezayı duyan koştu! 140 bin TL'lik plaka kuyruğu

Cezayı duyan koştu! 140 bin TL'lik plaka kuyruğu

