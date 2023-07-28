Sergen Yalçın'ın eski aşkı Lisaveti Karibskaya o ülkeye yerleşti! Pozları olay oldu

Sergen Yalçın Beşiktaş'ta teknik direktör olduğu dönemde hem başarılarıyla hem de özel hayatıyla da gündemdeydi. Şu sıralar Melisa Döngel ile anılan Sergen Yalçın'ın eski aşkı Lisaveti Karibskaya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Ukraynalı model ülkesinde yaşanan olağanüstü durumdan sonra yeni bir hayata adım attı.

Lizbon'a yerleşen güzel model burada da mesleğini sürdürmeye devam ediyor. Lisaveti Karibskaya yeni hayata başladığını şu sözlerle duyurdu:

"EVİMDE HİSSETMEYE ÇALIŞTIM"

"Delicesine güzel bir yerde yaşadığımı her geçen gün daha fazla fark ediyorum. Daha bir ay önce arkadaşım Lizbon'a geldi ve şöyle dedi: Lisa, neden bu şehrin bu kadar büyüleyici olduğunu söylemedin? Ne yazık ki burada gerçek bir ev bulmanın yanı sıra yeni bir hayata alışmaya ve en önemlisi zihinsel olarak "evimde" hissetmeye çalıştım. Ve şimdi nihayet benim konfor alanım."



Güzel model yeni hayatından yaptığı cesur paylaşımlarıyla da hayranlarından beğeni aldı.

