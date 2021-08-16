Sergen Yalçın'ın sevgilisi Lisaveta Karibskaya süper minisiyle sosyal medyayı yaktı geçti

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın ile aşk yaşayan 22 yaşındaki Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya (Lisaveta Karibskaya), tatil pozlarıyla gündem olmuştu.
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın ile Ukraynalı model Lisaveta Karibskaya'nin aşkı tam gaz devam ederken genç modelin yeni pozları sosyal medyada dikkat çekti.
Süper mini elbisesiyle cüretkar bir pozunu paylaşan Lisaveti Karibskaya'ya beğeni yağdı.
Lisaveta Karibskaya'nın pozlarına Türk takipçiler "Yenge yakıyorsun" yorumlarında bulundu.
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