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  4. Sergen Yalçın'ın sevgilisi Lisaveta Karibskaya süper minisiyle sosyal medyayı yaktı geçti

Sergen Yalçın'ın sevgilisi Lisaveta Karibskaya süper minisiyle sosyal medyayı yaktı geçti

16.08.2021 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sergen Yalçın şimdilerde hem kariyerindeki hem de aşk hayatında mutluluğun keyfini sürüyor. Başarılı teknik direktörün sevgilisinin son paylaşımına yorum yağdı.

Sergen Yalçın'ın sevgilisi Lisaveta Karibskaya süper minisiyle sosyal medyayı yaktı geçti

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın ile aşk yaşayan 22 yaşındaki Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya (Lisaveta Karibskaya), tatil pozlarıyla gündem olmuştu.

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın ile Ukraynalı model Lisaveta Karibskaya'nin aşkı tam gaz devam ederken genç modelin yeni pozları sosyal medyada dikkat çekti.

Süper mini elbisesiyle cüretkar bir pozunu paylaşan Lisaveti Karibskaya'ya beğeni yağdı.

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Lisaveta Karibskaya'nın pozlarına Türk takipçiler "Yenge yakıyorsun" yorumlarında bulundu.

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Sergen Yalçın Lisaveta Karibskaya
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